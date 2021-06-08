Вслед за Прокловой! Гвоздикова о домогательствах режиссера: «Он меня наказал»

Лидия Мартынова

Признания, связанные с харассментом в творческой среде, подталкивают все больше людей не бояться рассказывать о них. Так, вслед за Еленой Прокловой, которая заявила о домогательствах от известного режиссера, отважное заявление сделала актриса Наталья Гвоздикова.

Актриса стала гостьей программы «Судьба человека». Там Гвоздикова поделилась печальной историей из своей жизни. В 25 лет она подверглась домогательствам со стороны ныне покойного Алексея Корнеева. По словам актрисы, режиссер «Большой перемены» не скрывал, что влюблен в Наталью. Несмотря на то, что Алексей был намного старше актрисы, он довольно открыто проявлял свои чувства. Например, он мог невзначай поправить волосы или костюм Гвоздиковой.

Однако Наталья не была готова вступать в отношения с Алексеем, поэтому его отвергла. Режиссер не выдержал неудачи и решил ей отомстить. Корнеев вырезал из фильма «Большая перемена» много сцен с ее участием. Что конкретно произошло, актриса уточнять не стала.

«С Корнеевым были непростые отношения. Пожалуй, только об этом скажу. Он меня наказал. Вырезал часть моей роли из фильма», – заявила Наталья.





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