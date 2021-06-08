Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вслед за Прокловой! Гвоздикова о домогательствах режиссера: «Он меня наказал»

Вслед за Прокловой! Гвоздикова о домогательствах режиссера: «Он меня наказал»

Признания, связанные с харассментом в творческой среде, подталкивают все больше людей не бояться рассказывать о них. Так, вслед за Еленой Прокловой, которая заявила о домогательствах от известного режиссера, отважное заявление сделала актриса Наталья Гвоздикова.

Актриса стала гостьей программы «Судьба человека». Там Гвоздикова поделилась печальной историей из своей жизни. В 25 лет она подверглась домогательствам со стороны ныне покойного Алексея Корнеева. По словам актрисы, режиссер «Большой перемены» не скрывал, что влюблен в Наталью. Несмотря на то, что Алексей был намного старше актрисы, он довольно открыто проявлял свои чувства. Например, он мог невзначай поправить волосы или костюм Гвоздиковой.

Однако Наталья не была готова вступать в отношения с Алексеем, поэтому его отвергла. Режиссер не выдержал неудачи и решил ей отомстить. Корнеев вырезал из фильма «Большая перемена» много сцен с ее участием. Что конкретно произошло, актриса уточнять не стала.

«С Корнеевым были непростые отношения. Пожалуй, только об этом скажу. Он меня наказал. Вырезал часть моей роли из фильма», – заявила Наталья.


Сообщение Вслед за Прокловой! Гвоздикова о домогательствах режиссера: «Он меня наказал» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

В сети считают, что имя дочери Меган и Гарри примирит их с королевской семьей
В сети считают, что имя дочери Меган и Гарри примирит их с
Подведены итоги "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света"
Подведены итоги "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света"
Дональд Трамп потребовал от Китая компенсацию в $10 триллионов за коронавирус
Дональд Трамп потребовал от Китая компенсацию в $10 триллионов за
5 вещей, которые крадут энергию в доме
5 вещей, которые крадут энергию в доме
В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное коррекционное оборудование
В сельский детский сад Ярославской области поступило уникальное
Специалисты Волгоградской области внедряют новые подходы ранней помощи детям
Специалисты Волгоградской области внедряют новые подходы ранней
В Москве в июне пройдут профориентационные занятия для подростков
В Москве в июне пройдут профориентационные занятия для подростков
Старинный заговор на красоту для мужчин и женщин
Старинный заговор на красоту для мужчин и женщин
В Доме научной коллаборации Архангельской области прошли занятия для педагогов из «Точек роста»
В Доме научной коллаборации Архангельской области прошли занятия для
В Санкт-Петербурге завершился семинар, посвященный цифровой образовательной среде
В Санкт-Петербурге завершился семинар, посвященный цифровой
ЕГЭ по профильной математике прошел в штатном режиме – Рособрнадзор
ЕГЭ по профильной математике прошел в штатном режиме – Рособрнадзор
Рюкзак-вертолёт CopterPack совершил первый успешный полёт
Рюкзак-вертолёт CopterPack совершил первый успешный полёт

Топ на сегодня

Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску
Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску
Зачем воскуривать благовония
Зачем воскуривать благовония
Принца Гарри и Меган Маркл "понизили" на сайте королевской семьи Британии
Принца Гарри и Меган Маркл "понизили" на сайте королевской семьи
В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной шхуной
В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в королевской семье отреагировали на рождение дочери Меган и Гарри
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в

Еще по теме

Смак - Наталья Гвоздикова (30.09.2017)
Наталья Гвоздикова рассказала о трагедиях в своей жизни
Наталья Гвоздикова не позволяла Евгению Жарикову общаться с детьми от любовницы Татьяны Секридовой
Эллен Пейдж обвинила режиссера Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах и гомофобии