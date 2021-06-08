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Жители Карелии времен мезолита плясали под аккомпанемент подвесок из лосиных зубов

Жители Карелии времен мезолита плясали под аккомпанемент подвесок из лосиных зубов

Археологи Кристиина Маннермаа (Kristiina Mannermaa) и Риита Райнио (Riitta Rainio) из Хельсинкского университета, Евгений Гиря из Института истории материальной культуры РАН и Дмитрий Герасимов из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого опубликовали продолжение своих исследований украшений из зубов лосей, найденных в погребениях времен мезолита на одном из островов Онежского озера. Они пришли к выводу, что нашитые на одежду зубы использовались в качестве шумового инструмента в ходе ритуального танца. Ученые воспроизвели древнюю технологию, изготовили подвески из зубов лося и проверили их звуковые характеристики экспериментально.

В 1936–1938 годах на Южном Оленьем острове в Онежском озере был исследован некрополь — самый крупный по площади могильник позднего мезолита в северо-восточной Европе. На участке в 2350 квадратных метров там располагалось 177 захоронений. К моменту начала раскопок часть археологического памятника уже была разрушена в ходе добычи песка, так что общая его площадь могла быть еще больше. Некрополь использовался около 100–250 лет (в 6250–6000 годах до н. э.). Находки хранятся в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере) в Санкт-Петербурге и в Национальном музее Республики Карелия в Петрозаводске.

В работе, опубликованной в начале этого года, коллектив исследователей проанализировал способ обработки найденных в захоронениях лосиных зубов. Почти все зубы оказались обработаны сходным образом: возле корня зуба делались одна или несколько канавок, которые служили для прикрепления зуба к одежде. Новое исследование было посвящено проверке гипотезы о том, что эти зубы не были просто украшением, а служили своеобразным музыкальным инструментом.

Изучив 97 зубов, авторы работы обнаружили на них характерные следы износа эмали, вызванные трением об одежду и ударами друг о друга. Затем они перешли к экспериментальной части работы. Взяв зубы современных лосей, они изготовили из них аналогичные подвески и прикрепили к одежде. Подвески носили ежедневно по два часа в течение месяца во время повседневных дел, во второй части эксперимента подвески использовали во время шестичасового танца на фестивале Stone Ageish Disco. «Ношение таких подвесок во время танцев облегчает погружение в звуковой ландшафт, в конечном итоге позволяя звуку и ритму управлять вашими движениями, — говорит Риита Райнио. — Это как если бы танцора кто-то вел в танце».

Хотя в первой части эксперимента подвески носились в общей сложности 60 часов, на них не образовалось значительных следов износа, зато шестичасовой танец вызвал такие следы. После танцев ученые сравнили возникшие на лосиных зубах отметины с теми, что имелись на зубах из захоронений, и обнаружили значительное сходство. Только следы износа на подвесках времен мезолита оказались более глубокими и обширными. «Поскольку зубы каменного века носили годами или даже десятилетиями, неудивительно, что следы на них настолько различимы», — объясняет Евгений Гиря.

Некоторые этномузыковеды считают, что шумящие инструменты, сделанные из раковин, костей, зубов, копыт или клювов, были одними из самых ранних музыкальных инструментов в мире. Они по-прежнему используются в ходе религиозных церемоний и танцев у многих народов сегодня — например, у тлинкитов на северо-западе тихоокеанского побережья Америки и у саамов на севере Европы.

Результаты исследования опубликовал Cambridge Archaeological Journal.

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По материалам: polit.ru

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