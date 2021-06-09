10 признаков того, что в вас преобладает энергия высоких вибраций

Вадим Карасев

Энергия высоких вибраций — это созидательная сила, которая живет внутри нас и помогает нам преодолевать препятствия на своем пути и становиться лучше. Эксперты рассказали о нескольких признаках того, что в вас есть подобная энергия.

Когда в вас преобладает энергия высоких вибраций, вы легче достигаете состояния потока и удерживаете его. В таком состоянии любая работа становится в разы легче и продуктивнее. Это состояние счастья и максимального воодушевления.

Вы любите жизнь

В вас много энтузиазма, мотивации, желания жить и развиваться. Если вы встаете по утрам в хорошем настроении и в предвкушении того, что вам предстоит, это значит, что в вас много энергии высоких вибраций.

Высокий уровень продуктивности

Вы успеваете делать больше, чем все остальные люди. Подобные энергетические вибрации дают вам максимальную продуктивность. Вы меньше устаете, реже болеете или быстро приходите в норму. Восстановление сил происходит более эффективно.

Легкое решение проблем

Все то, что ранее казалось вам сложным и нерешаемым, теперь решается в два счета. Это связано с тем, что ваше сознание настроено на творческую волну. Ваша креативность выручает вас чаще, чем большинство других людей.

Вы принимаете правильные решения

Когда человек поддерживает в себе силу высоких вибраций, ему гораздо проще заключать сделки, совершать покупки, принимать судьбоносные и срочные решения.

Негатив не властен над вами

Из любых жизненных ситуаций вы извлекаете лучшее. Все плохое не способно разозлить или разрушить вас, вывести вас из себя. Вы становитесь оптимистичными, добрыми.

Окружающие люди вас обожают

Окружающие тянутся к вам, пытаются быть к вам как можно ближе. На вашем пути встречается все больше добрых и ответственных людей, которые принимают вас и стремятся к взаимному пониманию и доброте.

Время течет быстрее

Когда нам хорошо, создается впечатление того, что время течет намного быстрее обычного. Это происходит и в те моменты, когда наши энергетические вибрации становятся мощными. Жизнь приносит удовлетворение, поэтому хорошие моменты сливаются в одну большую белую полосу.

Ваша интуиция очень сильна

Шестое чувство при наличии высоких вибраций в вашем теле становится намного мощнее. Вы с легкостью предсказываете будущее, ощущаете изменения в жизни еще до того. как они начинают с вами происходить.

Вы привлекательны и красивы

Энергия высоких вибраций заставляет человека любить жизнь, себя, свое тело и душу. Окружающие видят это, поэтому восхищаются его или ее красотой.

Все складывается так, как нужно вам

В вашей жизни часто происходят случайные события, которые играют вам на руку. Появляется ощущение того, что Вселенная все делает ради вас. На самом же деле, так действует закон притяжения мыслей.