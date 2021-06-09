А может, к черту любовь: как звезды отреагировали на уход Нателлы Крапивиной от Светланы Лободы и ее ссору с Киркоровым
Вчера вечером продюсер Нателла Крапивина сделала сенсационное заявление в инстаграме — она прекращает работу со Светланой Лободой и вообще уходит из шоу-бизнеса (тут должна звучать песня ее экс-подопечной Instadrama). Случилось это после ее конфликта с Филиппом Киркоровым. Его причиной послужил комментарий Крапивиной по итогам "Премии Муз-ТВ", которую она охарактеризовала как "цирк уродов". Особенно сильно Нателла раскритиковала светский выход Киркорова и Давы, отметив, что раньше "на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Данное высказывание Крапивиной, а также ее решение порвать с шоу-бизнесом вызвало большой резонанс в сети. Правда, многие пока сомневаются в серьезности происходящего: высказываются мнения, что это может быть пиар, а то и вовсе задание на спор из шоу Comment Out. Но как бы там ни было, ситуацию обсуждают и обычные подписчики, и звездные друзья и знакомые продюсера. В нашем материале собрали реакцию знаменитостей, которые отметились в комментариях у Крапивиной и Киркорова.
Ксения Собчак
Нателла, ты мой герой. Я тебя очень люблю и уважаю. И в шоу-бизнесе и без него — всегда с тобой. Ты крутая баба.
При этом телеведущая попробовала выступить миротворцем и в комментариях у Филиппа Киркорова попыталась помирить их.
Филя, люблю и тебя, и Нателлу! Не ссорьтесь!
Яна Рудковская
Постаралась высказаться нейтрально и продюсер Яна Рудковская, понадеявшись, что в будущем Киркоров и Крапивина смогут найти общий язык.
Любимый, надеюсь, через пять лет Нателла снимет про тебя фильм! Так как обычно после таких мощных скандалов появляются самые крутые коллаборации и мощнейшие союзы,
— написала Яна.
Сергей Минаев
Дорогая Нателла, после нашего с тобой памятного срача в инсте, точнее после примирения, я тебе сказал это приватно. Теперь говорю публично: у тебя яйца размером с трехэтажный дом. Бесконечное уважение!
Эмин Агаларов
WOW!
Наташа Королева
Нателлушка, я тебя люблю, просто люблю и уважаю!
Многие знаменитости решили поддержать Филиппа Киркорова. Его видеообращение, в котором он уличил Лободу в плагиате образа Бейонсе, собрало более восьми тысяч комментариев.
Юсиф Эйвазов
Виват, король!
Анна Нетребко
Да, про злость верно. А чего такие злые, правда? Но Лобода ни при чем.
Заза Наполи
Божечки, как легко, в точку, по заслугам! Фил, ты гений! Браво!
Дава Манукян
Нужно всегда оставаться человеком! Никто не имеет права так выражаться, оскорблять и отправлять других людей, чтобы их "порезали на шашлыки". Жаль, что есть люди, которые поддерживают эту жесткую травлю. Надеюсь, после этого поста все поймут, что это не нормально.
Вячеслав Манучаров
Любовь спасет мир!
Андрей Разыграев
Тонко, изящно, в яблочко! Моргенштерну у тебя еще учиться и учиться!
Джиган
Нателла <крыса>,
— написал в комментариях у Киркорова рэпер, использовав для этого смайлик в виде грызуна.
Некоторые звезды поддержали Киркорова без слов, но послали ему ободряющие эмодзи в виде сердец или аплодисментов, в том числе Анна Седокова, Соня Таюрская из Little Big, Меловин и другие.
Сама Светлана Лобода пока никак не прокомментировала ни решение своего продюсера, ни гневную речь Киркорова. У себя в сторис певица лишь перепостила сообщение Крапивиной о прекращении сотрудничества. Многие в сети посчитали, что и сама Светлана могла быть инициатором прекращения сотрудничества, посчитав недопустимыми высказывания Крапивиной, которые могут бросить тень и на саму Лободу.
Другие же, наоборот, считают, что молчание Светланы может быть связано с надеждой еще уладить конфликт и не подливать масла в огонь. Однако Крапивина из своего профиля уже удалила информацию о том, что она является продюсером Лободы. Впрочем, совсем в тень она вряд ли уйдет, ведь не исключено, что желание порвать с шоу-бизнесом связано с увлечением кинопродюсированием и желанием сосредоточиться именно на этой сфере. Напомним, что Крапивина была продюсером фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?".
Напомним, что в кулуарах ходили слухи и о романтической связи между Лободой и Крапивиной, поэтому конец их творческого союза и гомофобное высказывание Нателлы так взбудоражили публику.
При этом некоторые пользователи сети припомнили Киркорову и его оскорбительное высказывание, сделанное, правда, еще в 1990-х годах. Сейчас по сети расходится архивное интервью певца, сделанное в 1995 году, где он называет представителей ЛГБТК+ "ничтожествами" и "голубой стаей", но в то же время призывает "быть толерантными".@nikolaypivnenko
ЦИТАТКИ от Пивненко — КИРКОРОВ осекс-меньшинствах— ##киркоров ##npivnenko @nikolaypivnenko♬ оригинальный звук — Николай Пивненко