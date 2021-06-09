А может, к черту любовь: как звезды отреагировали на уход Нателлы Крапивиной от Светланы Лободы и ее ссору с Киркоровым

Вадим Карасев

Вчера вечером продюсер Нателла Крапивина сделала сенсационное заявление в инстаграме — она прекращает работу со Светланой Лободой и вообще уходит из шоу-бизнеса (тут должна звучать песня ее экс-подопечной Instadrama). Случилось это после ее конфликта с Филиппом Киркоровым. Его причиной послужил комментарий Крапивиной по итогам "Премии Муз-ТВ", которую она охарактеризовала как "цирк уродов". Особенно сильно Нателла раскритиковала светский выход Киркорова и Давы, отметив, что раньше "на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Данное высказывание Крапивиной, а также ее решение порвать с шоу-бизнесом вызвало большой резонанс в сети. Правда, многие пока сомневаются в серьезности происходящего: высказываются мнения, что это может быть пиар, а то и вовсе задание на спор из шоу Comment Out. Но как бы там ни было, ситуацию обсуждают и обычные подписчики, и звездные друзья и знакомые продюсера. В нашем материале собрали реакцию знаменитостей, которые отметились в комментариях у Крапивиной и Киркорова.

Ксения Собчак

Нателла, ты мой герой. Я тебя очень люблю и уважаю. И в шоу-бизнесе и без него — всегда с тобой. Ты крутая баба.

При этом телеведущая попробовала выступить миротворцем и в комментариях у Филиппа Киркорова попыталась помирить их.

Филя, люблю и тебя, и Нателлу! Не ссорьтесь!





Ксения Собчак

Яна Рудковская

Постаралась высказаться нейтрально и продюсер Яна Рудковская, понадеявшись, что в будущем Киркоров и Крапивина смогут найти общий язык.

Любимый, надеюсь, через пять лет Нателла снимет про тебя фильм! Так как обычно после таких мощных скандалов появляются самые крутые коллаборации и мощнейшие союзы,

— написала Яна.





Яна Рудковская и Филипп Киркоров

Сергей Минаев

Дорогая Нателла, после нашего с тобой памятного срача в инсте, точнее после примирения, я тебе сказал это приватно. Теперь говорю публично: у тебя яйца размером с трехэтажный дом. Бесконечное уважение!

Эмин Агаларов

WOW!





Светлана Лобода и Нателла Крапивина

Наташа Королева

Нателлушка, я тебя люблю, просто люблю и уважаю!

Многие знаменитости решили поддержать Филиппа Киркорова. Его видеообращение, в котором он уличил Лободу в плагиате образа Бейонсе, собрало более восьми тысяч комментариев.

Юсиф Эйвазов

Виват, король!

Анна Нетребко

Да, про злость верно. А чего такие злые, правда? Но Лобода ни при чем.

Заза Наполи

Божечки, как легко, в точку, по заслугам! Фил, ты гений! Браво!

Дава Манукян

Нужно всегда оставаться человеком! Никто не имеет права так выражаться, оскорблять и отправлять других людей, чтобы их "порезали на шашлыки". Жаль, что есть люди, которые поддерживают эту жесткую травлю. Надеюсь, после этого поста все поймут, что это не нормально.





Филипп Киркоров и Дава

Вячеслав Манучаров

Любовь спасет мир!

Андрей Разыграев

Тонко, изящно, в яблочко! Моргенштерну у тебя еще учиться и учиться!

Джиган

Нателла <крыса>,

— написал в комментариях у Киркорова рэпер, использовав для этого смайлик в виде грызуна.





Джиган

Некоторые звезды поддержали Киркорова без слов, но послали ему ободряющие эмодзи в виде сердец или аплодисментов, в том числе Анна Седокова, Соня Таюрская из Little Big, Меловин и другие.

Сама Светлана Лобода пока никак не прокомментировала ни решение своего продюсера, ни гневную речь Киркорова. У себя в сторис певица лишь перепостила сообщение Крапивиной о прекращении сотрудничества. Многие в сети посчитали, что и сама Светлана могла быть инициатором прекращения сотрудничества, посчитав недопустимыми высказывания Крапивиной, которые могут бросить тень и на саму Лободу.





Нателла Крапивина и Светлана Лобода

Другие же, наоборот, считают, что молчание Светланы может быть связано с надеждой еще уладить конфликт и не подливать масла в огонь. Однако Крапивина из своего профиля уже удалила информацию о том, что она является продюсером Лободы. Впрочем, совсем в тень она вряд ли уйдет, ведь не исключено, что желание порвать с шоу-бизнесом связано с увлечением кинопродюсированием и желанием сосредоточиться именно на этой сфере. Напомним, что Крапивина была продюсером фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?".

Напомним, что в кулуарах ходили слухи и о романтической связи между Лободой и Крапивиной, поэтому конец их творческого союза и гомофобное высказывание Нателлы так взбудоражили публику.

При этом некоторые пользователи сети припомнили Киркорову и его оскорбительное высказывание, сделанное, правда, еще в 1990-х годах. Сейчас по сети расходится архивное интервью певца, сделанное в 1995 году, где он называет представителей ЛГБТК+ "ничтожествами" и "голубой стаей", но в то же время призывает "быть толерантными".

@nikolaypivnenko

ЦИТАТКИ от Пивненко — КИРКОРОВ осекс-меньшинствах— ##киркоров ##npivnenko @nikolaypivnenko

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