Аккредитованным медикам хотят разрешить допуск к наркопрепаратам

Лидия Мартынова

01:27 Автор: Анастасия Яланская

Законопроект: № 1078406-7

Свидетельство об аккредитации специалиста может стать основанием для допуска медика к работе с наркотическими препаратами. Такие поправки в законы «О наркотических средствах и психотропных веществах» и «Об обращении лекарственных средств» депутаты планируют рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

Сейчас физлица могут заниматься аптечным делом при наличии высшего или среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста. Такие же требования действуют для юрлиц, чья деятельность связана с оборотом наркотических и психотропных веществ, которые используются в медицинских целях.

Депутаты Дмитрий Морозов и Юрий Кобзев, а также сенатор Инна Святенко предлагают в перечень документов, которые позволят медикам работать с наркосодержащими препаратами, добавить еще свидетельство об аккредитации специалиста.

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Парламентарии отмечают, что в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» сертификаты специалиста выдаются медицинским и фармацевтическим работникам до 1 января 2021 года в связи с начавшейся с 2016 года поэтапной заменой процедур сертификации на аккредитацию специалистов. В результате условие о наличии соответствующей подготовки, подтвержденной сертификатом, является неисполнимым для целых возрастных групп медицинских работников, количество которых с 2016 года только возрастает, отметили авторы.

Как следствие, необходимо внесение изменений предусматривающих, помимо действующего требования о наличии сертификата специалиста, дополнительное альтернативное требование о наличии свидетельства об аккредитации специалиста, сообщили политики.

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