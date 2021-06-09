Анастасия Решетова рассказала, что ей помогло похудеть после родов

Вадим Карасев

25-летняя Анастасия Решетова охотно отвечает на вопросы своих подписчиков, связанные с красотой. На этот раз она раскрыла один из секретов возвращения к "добеременной" форме.





Анастасия Решетова

Корсет помог быстрее прийти в форму. Обязательно утягивайтесь. Причем сразу после родов (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— поделилась Анастасия рецептом красоты, снабдив совет старым видео, на котором она еще беременна. Сыну Решетовой Ратмиру сейчас полтора года.





Анастасия Решетова с сыном

Продолжая отвечать на вопросы, связанные с внешностью, инстамодель заявила, что стареть естественно — не для нее. Она поделилась планами в старости не отказываться от благ современной бьюти-индустрии.





Анастасия Решетова

Откровения коснулись и темы подарков. Отвечая на вопрос, какой самый дорогой подарок ей приходилось получать в жизни, она назвала автомобиль Mercedes.

G classe 4х4. Цена на рынке 15 млн. Года три назад мне такую дарили. Потом мы ее продали, а в этом году я соскучилась по ней и решила снова купить себе такую же,

— поделилась Решетова.





Анастасия Решетова

Поклонники Анастасии заметили, что та питает слабость к транспортным средствам. Вот и в своем музыкальном дебюте, клипе на песню "Без него", который вышел 3 июня, она появилась на мотоцикле. Подписчики утверждают, что сингл она посвятила расставанию с бывшим возлюбленным — рэпером Тимати. Пара разошлась после пяти лет романа.





Тимати и Анастасия Решетова

"Без него" — это неозвученные вопросы прошлому и попытка освободиться. Ощущение гравитации с первых нот погружает в мир тишины, где наступает время прощаться,

— говорится в анонсе к клипу.

На следующий же день после того, как клип Насти увидел свет, ее бывший возлюбленный Тимати впервые вышел в свет с победительницей шоу "Холостяк" Катериной Сафаровой. Пару заметили на "Премии Муз-ТВ", самом громком развлекательном мероприятии прошедшей недели.

Не жизнь, а сплошное телешоу,

— именно так поется в музыкальном дебюте Анастасии.





Тимати и Катерина Сафарова