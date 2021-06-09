Apple представила новую операционную систему iOS 15
Сегодня, 07:20 Влада Некрасова
На ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 компания Apple представила новую операционную систему iOS 15 для своих мобильных устройств. Об этом сообщают The Verge и TechCrunch.
Одно из главных обновлений получил FaceTime. Пользователи теперь смогут создавать ссылку на звонок и с помощью нее приглашать к видеоконференции других участников, в том числе пользователей Android или Windows. Последние смогут войти в FaceTime в веб-версии сервиса.
В FaceTime также будет улучшено качество звука, в частности, приложение будет производить фильтрацию голоса говорящего от лишнего шума. Кроме того, во время звонков пользователи смогут делиться аудио- и видеоматериалами, что позволит организовать совместный просмотр фильма. Для этого Apple заключила партнерства с Disney, Hulu, HBO Max и TikTok.
iOS 15 сможет группировать уведомления по категориям и скрывать все лишние сообщения. Например, в режиме «на работе» будут приходить уведомления лишь от коллег. Компания также вводит режимы «личное» и «отдых», а включение режима «не беспокоить» будет отобраться в iMessage.
Помимо этого в iOS 15 появится функция распознавания текста с фотографий и скриншотов. Чтобы найти снимок с текстом, в поисковик устройства можно будет написать ключевое слово. В США в сервис Wallet можно будет добавить документы, например водительские права. Утерянные AirPods Pro и AirPods Max теперь поможет найти приложение «Локатор».
Бета-версии новой ОС уже доступны некоторым пользователям. Релиз финальной версии iOS 15 запланирован на осень 2021 года.
По материалам: gogetnews.info