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Apple представила новую операционную систему iOS 15

Apple представила новую операционную систему iOS 15
На ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 компания Apple представила новую операционную систему iOS 15 для своих мобильных устройств. Об этом сообщают The Verge и TechCrunch.

Одно из главных обновлений получил FaceTime. Пользователи теперь смогут создавать ссылку на звонок и с помощью нее приглашать к видеоконференции других участников, в том числе пользователей Android или Windows. Последние смогут войти в FaceTime в веб-версии сервиса.

В FaceTime также будет улучшено качество звука, в частности, приложение будет производить фильтрацию голоса говорящего от лишнего шума. Кроме того, во время звонков пользователи смогут делиться аудио- и видеоматериалами, что позволит организовать совместный просмотр фильма. Для этого Apple заключила партнерства с Disney, Hulu, HBO Max и TikTok.
iOS 15 сможет группировать уведомления по категориям и скрывать все лишние сообщения. Например, в режиме «на работе» будут приходить уведомления лишь от коллег. Компания также вводит режимы «личное» и «отдых», а включение режима «не беспокоить» будет отобраться в iMessage.

Помимо этого в iOS 15 появится функция распознавания текста с фотографий и скриншотов. Чтобы найти снимок с текстом, в поисковик устройства можно будет написать ключевое слово. В США в сервис Wallet можно будет добавить документы, например водительские права. Утерянные AirPods Pro и AirPods Max теперь поможет найти приложение «Локатор».

Бета-версии новой ОС уже доступны некоторым пользователям. Релиз финальной версии iOS 15 запланирован на осень 2021 года.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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