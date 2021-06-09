Башкин оценил идею снизить максимальную скорость в городах

Анастасия Иванова

21:45 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин считает, что снизить в городах максимальную скорость движения транспорта до 30 км в час можно было бы на улицах с большим количеством пешеходных переходов и детских учреждений.

Ранее в ГИБДД Москвы предложили ввести ограничение скорости на некоторых городских улицах с нынешних 60 км в час до в 30 км в час. Вместе с тем глава ГИБДД России Михаил Черников выступил категорически против этой инициативы. По его словам, подобные идеи предлагают те, кто думает не о безопасности на дорогах, а о взимании штрафов.

«Я полагаю, такое снижение действительно необходимо в ряде случаев, в первую очередь, в центре городов, а также на нешироких улицах, где есть пешеходные переходы, перекрестки, расположены детские учреждения», — сказал Башкин, чьи слова приводит РИА «Новости».

Васильев не считает оправданным снижение скорости до 30 км/ч в крупных городах

Сенатор отметил, что во многих странах скорость движения в центре города ограничена 30 км в час для безопасности пешеходов.

Вместе с тем Бакшин призвал подходить к вопросу установления скорости движения в населенных пунктах дифференцировано, в зависимости от типа и загруженности дорог: в одних местах ограничить скорость до 30 км в час, в других — до 50 км, а в третьих, наоборот, увеличить до 80 км в час.

Парламентарий также выразил мнение, что этот вопрос следует передать в ведение органов местного самоуправления.

#транспорт #Москва

Ещё материалы: Александр Башкин

73