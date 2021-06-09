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Блогера Хованского задержали по подозрению в призывах к терроризму

Блогера Хованского задержали по подозрению в призывах к терроризму

В Санкт-Петербурге задержан видеоблогер Юрий Хованский, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, блогера задержали по делу, возбужденному по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", дело в отношении Хованского связано с проверкой, которую проводил центр по противодействию экстремизму МВД России. Вечером 8 июня в квартире блогера прошли обыски, после которых его увезли в отдел полиции.

Телеграм-канал Baza сообщает, что Хованского задержали "за песню про Норд-Ост". Видео с этой песней появилось на Youtube около года назад, причем не на официальном канале блогера. Позже сам он заявлял, что ему стыдно за эту песню.

Юрий Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube, у него 4,4 млн подписчиков.

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По материалам: uposters.ru

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