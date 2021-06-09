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Цифровое портфолио упростит процесс поступления в вузы и поможет с выбором дальнейшей образовательной траектории

Цифровое портфолио упростит процесс поступления в вузы и поможет с выбором дальнейшей образовательной траектории

Цифровое портфолио поможет абитуриентам выбрать образовательную траекторию. Проект создания таких цифровых портфолио находится в стадии проработки и активно обсуждается специалистами Минпросвещения и Минцифры, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Так называемая копилка достижений школьников в цифровом виде, созданная по аналогии с цифровыми профилями в других областях, может облегчить и автоматизировать многие процессы в сфере образования. Такая форма представления достижений существует давно и востребована родительским сообществом, однако данные оказываются разрозненными и не позволяют составить целостную картину об успехах ребёнка.

Сейчас обсуждается создание подобного сервиса федерального уровня с соответствующей защитой данных и с широким набором удобных функций. Любые данные в портфолио должны быть верифицированы, размещены исключительно с согласия ребёнка и семьи, доступны только определённому количеству организаций (например, вузам). При этом все данные, загружаемые в федеральную базу, должны быть деперсонифицированы, поэтому первостепенное значение уделяется именно вопросам защиты персональных данных.

Данный проект уже давно обсуждался в экспертном сообществе, однако до настоящего времени не мог быть реализован с технической точки зрения. Он является частью глобальной работы в рамках развития цифровой образовательной среды, заложенной в национальном проекте «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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