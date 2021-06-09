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Доказательства того, что у Ви и Чонгука отношения: «Чонгук в эйфории, когда Ви прикасается к нему»

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В мире есть множество специалистов, связанных с психологией, которые могут точно ответить на вопросы о том, врет ли человек, скрывает ли какую-то тайну, искренне ли относится к своему ближнему или лишь использует его. Чтобы распознать чьи-либо мотивы, эксперты анализируют поведение испытуемого. Смотрят на его жесты, мимику, оценивают уверенность голоса и т.п. Девушка по имени Margaret, обучающаяся психологии на 3 курсе, посвятила целую статью Ви (V) и Чонгуку (Jungkook) в американском фан-портале Bangtan Boys и постаралась доказать, что они встречаются.

Тактильные ощущения и зона комфорта

Парни свободны в своих прикосновениях и вовсе не ведут себя скованно друг с другом. На фотосессии Love Yourself: Tear Тае, например, обнял ГК за ноги и прилег рядом с ним. Макнэ также доставляет удовольствие чувствовать близость с другом. Он постоянно щипает его, хватает за щеки, обнимает и играет с его волосами.

Забота и привязанность

ТТ и Кук сильно привязаны друг к другу. Они, делая заказ в пиццерии, обязательно вспоминают о том, что бы сейчас отведал лучший друг и как сделать заказ, чтобы его порадовать. Однажды Чонгук умилил АРМИ звонком Ви посреди ночи. Макнэ связался с приятелем, чтобы узнать, хорошо ли тот добрался до дома. «Все это доказывает их близость и очевидно раскрывает отношения. Посмотрите на лицо Чонгука, когда Ви прикасается к нему и поймете, что он в эйфории», — считает автор поста.

Сообщение Доказательства того, что у Ви и Чонгука отношения: «Чонгук в эйфории, когда Ви прикасается к нему» появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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