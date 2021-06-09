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"Единая Россия" провела всероссийскую акцию ко Дню социального работника

"Единая Россия" провела всероссийскую акцию ко Дню социального работника

Активисты и депутаты "Единой России" вместе с победителями предварительного голосования в рамках акции присоединились к соцработникам, обслуживающим людей на дому.

Профессиональный праздник был учрежден указом президента в 2000 году. Сегодня в сфере соцобслуживания населения работают свыше 460 тысяч человек.

Именно социальные работники во время пандемии разъясняли волонтерам тонкости работы с людьми и консультируют добровольцев до сих пор, отметила победитель предварительного голосования "Единой России", руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активист движения "Мы вместе" Жанна Рябцева.

"Мы с ними работали плечом к плечу. Они всегда находились на связи, очень помогали нам, потому что не во всех отдаленных районах были волонтеры. Например, в Белоярском районе, когда многодетная семья попала в больницу, они первыми пришли на помощь. Даже продуктовые коробки вместе сортировали — в общей сложности 40 тысяч штук", — рассказала она.

Депутат городской думы Томска, победитель предварительного голосования Владимир Самокиш посетил 91-летнюю Надежду Бутенко. Женщина уже несколько лет не может обойтись без поддержки со стороны. Ей привозят продукты и лекарства, помогают по дому, сопровождают в больницу.

"Труд социального работника сложно переоценить. Они не только оказывают помощь в решении повседневных проблем, но, что самое главное, дарят людям живое общение и в ответ получают искреннюю благодарность", — отметил Самокиш.

Помимо своих непосредственных обязанностей, соцработники всегда интересуются состоянием здоровья подопечных, условиями их проживания, рассказал главврач Кировской горбольницы № 5, победитель предварительного голосования "Единой России" Согомон Аракелян. Он присоединился к акции и вместе с соцработником навестил ветерана труда, инвалида II группы, 88-летнюю Тину Койкову. Врач измерил женщине давление, уровень кислорода в крови, занес полученные медицинские данные в медицинскую информационную систему.

Для понимания важности миссии социальных работников необходимо оказаться на их месте, сказала победитель предварительного голосования "Единой России" в Курской области, ректор сельхозакадемии, профессор Екатерина Харченко. Она уже несколько месяцев навещает инвалида Наталью Ханову. Женщина живет одна, может передвигаться только в инвалидной коляске. В День соцработника Екатерина Харченко привезла ей продукты, помогла приготовить еду.

"Часто это люди с ОВЗ, пожилые граждане, у которых дети и внуки живут в других регионах, дети-инвалиды, которые не могут выйти из четырех стен на улицу, и многие другие. Социальные работники каждый день помогают сделать лучше качество жизни этих людей", — подчеркнула она.

Акция "Единой России" ко Дню соцработника в эти дни проходит во всех регионах страны.


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По материалам: uposters.ru

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