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ЕГЭ-2021: как проходит экзаменационная кампания?

ЕГЭ-2021: как проходит экзаменационная кампания?

Вокруг судьбы ЕГЭ снова разгорелись страсти. Политики спорят: нужен такой экзамен или нет? А в это время выпускники по всей стране сдают единый госэкзамен.

Обязательные для сдачи русский язык и профильная математика уже позади. Пришел черед предметов по выбору.

С какими реальными проблемами столкнулись выпускники и организаторы экзаменов? Как анализировать результаты ЕГЭ и как подавать апелляцию, если возникнет такая необходимость? Как будет развиваться система независимой оценки знаний школьников? Какие изменения ждут ЕГЭ в ближайшие годы?

Об этом поговорят эксперты онлайн-программы «Образовательная среда».

Трансляция начнется 9 июня в 15 часов по московскому времени.

Эксперты:

Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений,

Игорь Рогов, председатель управляющего совета школы № 1002 (г. Москва), директор Института довузовской подготовки и ответственный секретарь приемной комиссии РТУ МИРЭА.

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте». Подключайтесь к трансляции!

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

Следите за тематикой программ в наших анонсах.

# Общество
По материалам: edu.ru

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