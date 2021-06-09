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Его жизнь была под угрозой. Что известно об операции Намджуна на сердце?

Интересно, действительны ли нашумевшие истории с фан-порталов?! Поговорим о самых обсуждаемых и волнующих историях, связанных с личностью Намджуна (Namjoon).

Операция на сердце: никто по сей день не может сказать точно, насколько слух правдив. Некоторые не имеют ни малейшего сомнения в том, что это полная чепуха, однако другие доказывают обратное.

Поклонники поговаривают, что в возрасте 15 лет RM перенес тяжелейшую операцию на сердце, шанс выжить в которой составлял лишь 30%. Семья страшно переживала за своего любимого сына, брата, племянника, ведь у мальчика были проблемы с сердцем с раннего детства и родители понимали, что отказаться от хирургического вмешательства им не позволяет ситуация. К огромному счастью, RM выжил, а после занялся построением карьеры, что, можно сказать, и спасло его, ведь у музыканта никогда не было большей страсти в жизни, чем занятие вокалом и танцами.

Он женат: шпионы из АРМИ полагают, что самым большим и верным доказательством наличия у Намджуна супруги является кольцо на безымянном пальце, но, стоит помнить, что RM — страшный любитель бижутерии и драгоценных камней. Возможно, это просто украшение и не более.

Сообщение Его жизнь была под угрозой. Что известно об операции Намджуна на сердце? появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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