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ЕС: Санкции против Януковича продолжают действовать

ЕС: Санкции против Януковича продолжают действовать
Санкции ЕС в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра продолжают действовать. Как сообщил в среду, 9 июня, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, суд аннулировал старые ограничения, пишет Европравда.

"Они остаются под действием ограничительных мер на основании нормативно-правового акта, принятого в марте этого 2021 года", - сказал он.

Стано напомнил, что санкции продолжают действовать до 6 марта 2022 года, а до того времени Совет ЕС традиционно примет решение, продлевать их или нет.
Он не стал отвечать на вопрос, какие последствия решение суда может иметь для санкционных режимов ЕС. "Мы приняли решение во внимание, но его и последствия анализирует Совет ЕС", - сказал пресс-секретарь.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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