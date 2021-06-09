Гагарина наехала на Бузову: «Меня возмутило появление Ольги в МХАТе»

Влада Некрасова

Общественность до сих пор не может поверить, что Ольгу Бузову пригласили в МХАТ в спектакль про Сталина. Возмущается ее участием в постановке и Полина Гагарина.

Накануне певица устроила у себя в Instagram опрос. Подписчики спросили у Гагариной про новые проекты. Девушка затронула тему работы в театре. Отвечая на вопрос, Полина ненароком высказалась об участии Бузовой в постановке МХАТа.

«У меня скоро новый потрясающий фильм, а театр, почему бы и нет! У меня высшее театральное образование и хотела бы его реализовать и дальше. Но, как стало известно образование для приглашения в театр, не так важно теперь…Недавний случай меня, как и многих возмутил», – написала девушка.

Отметим, что шквал негодования вызвала информация о том, что Ольга за участие в постановке получит полмиллиона рублей. Пользователям сети и артистам стало искренне жалко людей, которые годами разучивают этюды и учатся в академиях, а их место занимают такие «певички».

«Макают в таз с дерьмом всех актеров», — высказался на эту тему Юрий Лоза.

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