«Геи – ничтожество!»: Филиппа Киркорова обвинили в гомофобии и лицемерии

Алексей Вольцев

Филипп Киркоров вчера опубликовал эмоциональные видео, адресованные Нателле Крапивиной, которой не понравился выход короля поп-сцены и Давида Манукяна на премии Муз-Тв. Продюсер (уже бывший) Светланы Лободы дала понять Киркорову, что негативно относится к ЛГБТ, а Киркорова и Даву «на Кавказе расчленили бы на шашлыки».

Киркоров в своем обращении заявил, что Нателла – гомофобная врунья, которая ворует для своих артистов номера у западных исполнителей. Сразу после пламенных речей Филиппа Крапивина психанула и объявила о завершении сотрудничества с Лободой и отметила, что больше не хочет иметь ничего общего с шоу-бизнесом.

Казалось бы, Филипп в этой войне победил. Однако сейчас по ТикТоку гуляет видео, записанное в 90-е, на котором Киркоров негативно высказывается о представителях ЛГБТ. «Геи – ничтожество. Я их называю «голубая стая». Они организовывали эти концерты. Я принимаю любые недостатки людей, но это не значит, что я при первой встрече с гомосексуалистами брошусь в объятия или буду целоваться», – заявил Киркоров.

Теперь, кажется, придется оправдываться за свои слова самому Филиппу, потому что Интернет помнит все.

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