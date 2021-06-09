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Герценовский университет вошел в рейтинг QS World University Rankings

Герценовский университет вошел в рейтинг QS World University Rankings

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена вошел в ежегодный глобальный рейтинг лучших мировых университетов QS World University Rankings, сообщает пресс-служба вуза.

«Достижения Герценовского университета в повышении своей привлекательности на международном уровне опираются, прежде всего, на качество наших образовательных программ и научных исследований, тесную связь с различными образовательными организациями, поступающие к нам социальные запросы. Полученный результат значим не только для нашего вуза. Его невозможно было бы достичь вне единого образовательного пространства Российской Федерации, обеспечивающего качество педагогического образования. Вхождение РГПУ им. А.И. Герцена в глобальный рейтинг QS – это признание качества российского педагогического образования мировым академическим сообществом. Мы рады высоким показателям по целому ряду критериев рейтинга, но также видим и возможные точки роста. Это определяет задачи, которые будут стоять перед университетом. Безусловно, мы и дальше будем стремиться укреплять свои позиции в мировом образовательном пространстве», – отметил ректор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Богданов.

Свои данные для участия в рейтинге предоставили 1673 высших учебных заведения со всего мира. В основной рейтинг вошли 48 российских университетов, среди них – РГПУ им. А.И. Герцена. Университет занял 1001 – 1200  место и вошел в 77% лучших высших учебных заведений мира. По индикатору, оценивающему долю иностранных студентов, российский педагогический вуз занял 321-ю позицию среди вузов мира, что является самым высоким показателем университета. Согласно статистике, каждый пятый китайский студент, получающий высшее образование в Санкт-Петербурге, обучается именно в Герценовском университете. Также университет занял 516-е место по индикатору, опирающемуся на соотношение численности преподавательского состава и студентов, что свидетельствует о высоком качестве обучения. РГПУ им. А.И. Герцена занимает высокие позиции в том числе и по критериям академической репутации и престижа среди работодателей. 

Международный рейтинг университетов QS World University Rankings (QS) впервые был опубликован в ноябре 2004 года под объединенным брендом THE-QS. С 2010 года рейтинг QS издается независимо.

Международный рейтинг университетов QS World University Rankings – один из наиболее авторитетных университетских рейтингов. Основная цель рейтинга – помощь студентам при выборе ведущих университетов по всему миру.

В ежегодном рейтинге мировых университетов QS вузы оцениваются по шести индикаторам: академическая репутация, соотношение численности студентов и научно-преподавательского состава университета, число цитирований научных публикаций университета на одного сотрудника, репутация среди работодателей, доля иностранцев в научно-преподавательском составе, доля иностранцев в общем числе студентов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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