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Головин ответил Дарье Мельниковой на ее признание в любви? «Друг детства»

Головин ответил Дарье Мельниковой на ее признание в любви? «Друг детства»

После того, как Дарья Мельникова объявила о разводе с Артуром Смольяниновым и сразу же сделала заявление о том, что целых 10 лет была сильно влюблена в актера Александра Головина, покорившего публику ролью кадета Максима в сериале «Кадетство», публика постаралась найти ответ на вопрос о том, как ко всей этой истории относится сам Головин. В Telegram-каналах пользователи сети запустили новый слух о романтике между актерами, сообщив читателям новостных источников в комментариях, что Александр якобы отреагировал на высказывание артистки. «Сегодня утром у него в сторис было что-то типа «друг детства». Про нее наверно вспомнил», — написала девушка. Но действительно ли все было именно так?

Поспешим развеять эти слухи. Блондинистый актер действительно встретился с другом детства и опубликовал фотографию с ним в личном профиле Instagram, однако, речь шла совсем не о Дарье. Головин лишь продемонстрировал несколько видео с хоккейного поля и заснял игру спортсменов. Он отказывается участвовать в беседах о влюбленности его коллеги в молодости и никак не затрагивает эту тему в социальных сетях.

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По материалам: popcake.tv

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