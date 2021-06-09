Госпитализированный T-Killah о тяжелой болезни: «Глюки, тяжело дышать, суставы ломит дико»

Лидия Мартынова

Вчера певица T-Killah (Александр Тарасов) экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского. Артист заразился коронавирусом. Врачи уже диагностировали ему двустороннюю пневмонию.

Около дня певец не выходил на связь, а сегодня поделился с подписчиками своим болезненным состоянием. По словам T-Killah, он не болел уже три года и считал, что коронавирус обойдет его стороной. Однако сильно ошибался. T-Killah сильно испугался, когда попал в медицинское учреждение. Вокруг сильно кашляли пациенты, а медики ходили в защищенных халатах. Обследование сразу показало у артиста положительный результат и двойное поражение легких.

«Как оказалось, это очень тяжёлая болезнь, к 39,9 по ночам я уже привык. Глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне, так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико», — написал T-Killah у себя в Instagram, сопроводив пост фотографией с кислородной маской.

Состояние артиста оценивается как средне-тяжелое. Однако T-Killah не отчаивается и верит в хорошее. Помогает ему мыслить позитивно его жена, мама и поклонники. Артист призвал всех, кто болеет CoViD-19, быть «на позитиве» и не отчаиваться.

[media=https://www.instagram.com/p/CP5F9ceJyBg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Госпитализированный T-Killah о тяжелой болезни: «Глюки, тяжело дышать, суставы ломит дико» появились сначала на POPCAKE.