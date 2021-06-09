Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Госпитализированный T-Killah о тяжелой болезни: «Глюки, тяжело дышать, суставы ломит дико»

Вчера певица T-Killah (Александр Тарасов) экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского. Артист заразился коронавирусом. Врачи уже диагностировали ему двустороннюю пневмонию.

Около дня певец не выходил на связь, а сегодня поделился с подписчиками своим болезненным состоянием. По словам T-Killah, он не болел уже три года и считал, что коронавирус обойдет его стороной. Однако сильно ошибался. T-Killah сильно испугался, когда попал в медицинское учреждение. Вокруг сильно кашляли пациенты, а медики ходили в защищенных халатах. Обследование сразу показало у артиста положительный результат и двойное поражение легких.

«Как оказалось, это очень тяжёлая болезнь, к 39,9 по ночам я уже привык. Глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне, так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико», — написал T-Killah у себя в Instagram, сопроводив пост фотографией с кислородной маской.

Состояние артиста оценивается как средне-тяжелое. Однако T-Killah не отчаивается и верит в хорошее. Помогает ему мыслить позитивно его жена, мама и поклонники. Артист призвал всех, кто болеет CoViD-19, быть «на позитиве» и не отчаиваться.

[media=https://www.instagram.com/p/CP5F9ceJyBg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Госпитализированный T-Killah о тяжелой болезни: «Глюки, тяжело дышать, суставы ломит дико» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

В МИД России назвали лицемерным приговор Младичу
В МИД России назвали лицемерным приговор Младичу
Хейли Бибер поделилась новыми фото в бикини
Хейли Бибер поделилась новыми фото в бикини
Проведя 24 тысячи лет в сибирской вечной мерзлоте, коловратки остались живы и способны размножаться
Проведя 24 тысячи лет в сибирской вечной мерзлоте, коловратки
Как присниться возлюбленному
Как присниться возлюбленному
Цифровое портфолио упростит процесс поступления в вузы и поможет с выбором дальнейшей образовательной траектории
Цифровое портфолио упростит процесс поступления в вузы и поможет с
Кабмин России направит в регионы дополнительно более 127,7 млн рублей на бесплатное горячее питание для школьников
Кабмин России направит в регионы дополнительно более 127,7 млн рублей
Шампунь без сульфатов – чистые и ухоженные волосы
Шампунь без сульфатов – чистые и ухоженные волосы
В Иркутской области 53 педагога признаны победителями по программе «Земский учитель»
В Иркутской области 53 педагога признаны победителями по программе
В «Смене» прошла экспертная сессия, посвящённая лидерству и гражданскому активизму
В «Смене» прошла экспертная сессия, посвящённая лидерству и
Герценовский университет вошел в рейтинг QS World University Rankings
Герценовский университет вошел в рейтинг QS World University Rankings
«Электронный нос» определит токсичный газ всего по 30 молекулам
«Электронный нос» определит токсичный газ всего по 30 молекулам
В правительстве одобрили запрет на выгул животных детьми
В правительстве одобрили запрет на выгул животных детьми

Топ на сегодня

В США впервые за почти 20 лет одобрили новый препарат для лечения болезни Альцгеймера
В США впервые за почти 20 лет одобрили новый препарат для лечения
Чонгука спалили! Сохнет по восточным девушкам: «Арабские глаза красивы и глубоки»
Чонгука спалили! Сохнет по восточным девушкам: «Арабские глаза
В Подмосковье в 2021 году планируют установить более 200 детских игровых площадок
В Подмосковье в 2021 году планируют установить более 200 детских
Почему никто не может достойно перепеть треки BTS?
Почему никто не может достойно перепеть треки BTS?
В Камчатском крае появятся казачьи кадетские классы
В Камчатском крае появятся казачьи кадетские классы

Еще по теме

T-killah: Бузова издевалась над матерью Тарасова
Делала аборт от T-Killah? Миа Бойка шокировала фанатов подробностями о личной жизни
Рэпер T-killah набил татуировку на лице после победы сборной России над Испанией
Рэпер T-killah оценил автомобильную развязку в подмосковном Красногорске