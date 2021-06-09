Госпитализированный T-Killah о тяжелой болезни: «Глюки, тяжело дышать, суставы ломит дико»
Вчера певица T-Killah (Александр Тарасов) экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского. Артист заразился коронавирусом. Врачи уже диагностировали ему двустороннюю пневмонию.
Около дня певец не выходил на связь, а сегодня поделился с подписчиками своим болезненным состоянием. По словам T-Killah, он не болел уже три года и считал, что коронавирус обойдет его стороной. Однако сильно ошибался. T-Killah сильно испугался, когда попал в медицинское учреждение. Вокруг сильно кашляли пациенты, а медики ходили в защищенных халатах. Обследование сразу показало у артиста положительный результат и двойное поражение легких.
«Как оказалось, это очень тяжёлая болезнь, к 39,9 по ночам я уже привык. Глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне, так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико», — написал T-Killah у себя в Instagram, сопроводив пост фотографией с кислородной маской.
Состояние артиста оценивается как средне-тяжелое. Однако T-Killah не отчаивается и верит в хорошее. Помогает ему мыслить позитивно его жена, мама и поклонники. Артист призвал всех, кто болеет CoViD-19, быть «на позитиве» и не отчаиваться.
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