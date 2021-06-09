Хейли Бибер поделилась новыми фото в бикини

Вадим Карасев

24-летняя Хейли Бибер поделилась с подписчиками своего инстаграма летним настроением. Американская модель разместила серию снимков в бикини, на которых она наслаждается солнцем и прекрасным времяпрепровождением в отпуске.





Хейли Бибер

И пусть летние приключения с друзьями начнутся!

— подписала она фотографии.

На одном фото она демонстрирует желто-розовое бикини, лежа на спине и расслабляясь на надувной лодке в бассейне, на другой фотографии — стоит в океане в открытом синем бикини. На третьем снимке она сидит на полу в неоново-желтом раздельном купальнике, занимаясь творчеством.





Хейли Бибер

Хейли проводит время с мужем, 27-летним Джастином Бибером, и друзьями Келией и Джо Термини. Три года назад Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились. О первых месяцах брака младшая дочь Стивена Болдуина вспоминает с грустью. Тогда ей пришлось столкнуться с хейтом в соцсетях. Сейчас уверенности в себе ей не занимать, о чем говорит ее последняя публикация. Практически на каждом снимке Хейли позирует в купальнике, не скрывая отличную форму.





Хейли Бибер

Стильным завершением этой фотосессии стало фото, на котором модель лежит на траве, демонстрируя яркий купальник с зебровым принтом. Завершают образ аксессуары — очки и панама — в стиле сафари и "бабушкин" кардиган с длинными рукавами.

Поклонники поддержали летнее настроение Хейли, и модель получила массу комплиментов от своих подписчиков. "Великолепно", "слишком мило", "ты просто островитянка", — фолловеры оставили миссис Бибер только позитивные комментарии.





Джастин Бибер и Хейли Болдуин