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«Хейту подвергается все в этом мире!»: Лисса Авеми о хейте в социальных сетях

Лисса Авеми — бьюти блогер. Широкую известность девушка приобрела благодаря косплею на известных персонажей. Лисса не понаслышке знает, что такое хейт и как с ним бороться. О чем сегодня и рассказала в статье.

В социальных сетях очень много хейта и ненависти, но понимание откуда, кому и как часто это пишут, поможет справится с возможными комментариями

1.Жестоко, зато честно

Если зайти в любую работу с криминальными сводками, где буквально навязывают смерть или несчастные случаи — в том числе насильственные или в сторону детей — от комментариев может стать по-настоящему жутко. Я иной раз попадаюсь, какой ад творится в комментариях под постами.

2.Хейт вечен

Хейт существовал, существует и будет существовать, и какой бы ты святой не был, все равно найдётся человек или группа лиц, которые ради прикола могут написать любую дичь из-за ответной реакции.

3.Всему миру мил не будешь.

Хейт может быть как на ровном месте, так и обоснованный, но парадокс в том, что хейт есть на любую вещь в этом мире. Многие, неиронично, ненавидят персонажей из сериалов или фильмов. Тут ничего не поделаешь. Иной раз хейту подвергаются даже какие-то бренды, фасоны вещей или еда, просто за их существование.

4.Хейт ничего не меняет в жизни.

От гневных сообщений никому хуже или лучше не становится. Ну написал человек дичь тебе ну и что изменилось? Мы все кому-то нравимся, а кому-то нет и это абсолютно нормально.

5.Хейт и критика это разное.

Критика — когда ты сам просишь совета. Это важная вещь и реагировать на неё нужно с благодарностью. Критика, которую ты не просил — более интересный момент. Если ты понимаешь, что твой друг из лучших побуждений написал личное сообщение, то есть над чем работать, так как это забота. Если в комментариях друг пишет тебе о том, что все не так, то это не забота, а пассивная агрессия, ибо даже если у тебя 10 подписчиков писать в открытый доступ неприятные вещи — история про самоутверждение. Поэтому к критике нужно относится внимательнее, потому что она помогает развитию, когда ты сам не понимаешь в чем проблема, со стороны всегда виднее.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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