Инсайдер: Меган Маркл тайно звонила Кейт Миддлтон в попытке наладить отношения с королевской семьей

Вадим Карасев

Наладить отношения с членами королевской семьи после своего скандального интервью 39-летней Меган Маркл и 36-летнему принцу Гарри пока так и не удалось. Однако инсайдеры утверждают, что герцоги Сассекские очень хотят вернуть расположение британских родственников. По словам источников, Меган поняла, что ее невестка Кейт Миддлтон имеет большое влияние в королевской семье, поэтому решила действовать через нее.

Меган тайно связалась с Кейт, так как понимает, что единственный способ для них с Гарри наладить отношения с семьей — это привлечь Кейт на свою сторону,

— заявил инсайдер.





По его словам, герцогиня Кембриджская не хочет вмешиваться в конфликт, однако надеется, что он будет улажен.

Кейт предпочла бы держаться подальше от любых секретных переговоров, так как она боится, что все, что она скажет, может быть использовано против нее. Но она хочет спокойствия и мира для всех, особенно учитывая то, сколько боли все это причинило Уильяму, Чарльзу и королеве. Ее единственный разумный совет для Меган и Гарри заключается в том, чтобы они раз и навсегда прекратили делать свои эмоциональные публичные заявления,

— отметил он.





Говорят, что Кейт Миддлтон уже пыталась помирить своего мужа и его брата на похоронах их деда принца Филиппа и сделала все, чтобы они наконец поговорили. А ее дядя Гэри Голдсмит назвал герцогиню настоящим миротворцем, отметив, что только она способна урегулировать конфликт в королевской семье.

Напомним, что в том самом интервью Опре Уинфри Меган и Гарри рассказали, что столкнулись с проявлением расизма со стороны одного из членов королевской семьи, а также заявили, что Меган отказали в психологической помощи, когда она в этом очень нуждалась. Кроме того, герцогиня Сассекская заявила, что это Кейт Миддлтон довела ее до слез накануне свадьбы с Гарри (правда, Кейт потом извинилась за это и прислала ей цветы), а не наоборот, как об этом писали в СМИ.





Елизавета II, Меган Маркл, принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Знаком того, что пара хочет наладить отношения с королевской семьей, можно также считать тот факт, что своей новорожденной дочери они дали имя Лилибет Диана в честь ее прабабушки и бабушки (Лилибет — прозвище королевы Елизаветы II). Прежде чем назвать так дочку, принц Гарри спрашивал на это разрешения у своей бабушки. Отказать в этом любимому внуку она, конечно, не смогла.