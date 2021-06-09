Изображение преступников Второй мировой войны на одежде хотят запретить

Анастасия Иванова

01:22 Автор: Дмитрий Гончарук

Законопроект: № 1064063-7

В России может появиться запрет на публичную демонстрацию изображений военных преступников Второй мировой войны. Такой законопроект обсудят перед вторым чтением на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 9 июня, сообщается на его сайте.

Предлагается приравнять к экстремистской деятельности и запретить публичное изображение лиц, которые признаны военными преступниками приговором Нюрнбергского Международного военного трибунала и других национальных, военных и оккупационных трибуналов, а также судами во время Великой Отечественной войны.

По аналогии с запретом на демонстрацию нацистской символики авторы предполагают сделать исключение для изображений, в которых отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма и формируется негативное отношение к идеологии нацизма.

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С законопроектом выступила группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской, руководителем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым и вице-спикером Госдумы Петром Толстым.

Поправки предлагается внести в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

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#штрафы

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