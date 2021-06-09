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Изображение преступников Второй мировой войны на одежде хотят запретить

Изображение преступников Второй мировой войны на одежде хотят запретить

01:22  Автор: Дмитрий Гончарук


Законопроект: № 1064063-7



В России может появиться запрет на публичную демонстрацию изображений военных преступников Второй мировой войны. Такой законопроект обсудят перед вторым чтением на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 9 июня, сообщается на его сайте.

Предлагается приравнять к экстремистской деятельности и запретить публичное изображение лиц, которые признаны военными преступниками приговором Нюрнбергского Международного военного трибунала и других национальных, военных и оккупационных трибуналов, а также судами во время Великой Отечественной войны.

По аналогии с запретом на демонстрацию нацистской символики авторы предполагают сделать исключение для изображений, в которых отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма и формируется негативное отношение к идеологии нацизма.

Комиссия кабмина не поддержала проект о штрафах за демонстрацию изображений нацистов


С законопроектом выступила группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской, руководителем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым и вице-спикером Госдумы Петром Толстым.

Поправки предлагается внести в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#штрафы

Ещё материалы: Елена Ямпольская, Василий Пискарев , Пётр Толстой


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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