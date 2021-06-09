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Кабмин России направит в регионы дополнительно более 127,7 млн рублей на бесплатное горячее питание для школьников

Кабмин России направит в регионы дополнительно более 127,7 млн рублей на бесплатное горячее питание для школьников

Правительство Российской Федерации направит в регионы дополнительно более 127,7 миллиона рублей на бесплатное горячее питание для школьников, сообщается на сайте российского кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин. Расходы регионов на эти цели софинансируются из федерального бюджета. В 2020 году на обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием было направлено более 22 миллиардов рублей, в 2021 году – предусмотрено  более 59 миллиардов рублей.

В новом учебном году субсидии дополнительно получат 195 общеобразовательных организаций из десяти регионов страны: это республики Ингушетия, Карелия, Крым, Архангельская, Иркутская, Калининградская, Новгородская, Псковская, Ростовская и Рязанская области.

Размер субсидии распределяется пропорционально количеству учащихся младших классов в каждой школе.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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