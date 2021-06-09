Как правильно обустроить домашний алтарь: правила фэн-шуй

Вадим Карасев

Домашний алтарь должен быть у каждого — не только у тех, кто верит в Бога. Эксперты рассказали, как лучше всего обустраивать алтарь, чтобы он помогал в духовном просветлении.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о том, как обустроить спальню или детскую. Хоть алтарь есть далеко не в каждом доме, и он не обязателен, но при его создании важно выполнять все важные правила.

Что такое алтарь

Это энергетический и духовный центр вашего дома, где вы молитесь Богу, медитируете, проводите ритуалы, обряды или же просто находитесь в покое и думаете о высоком. Алтарь необходимо обустраивать так, чтобы он способствовал очищению ума, просветлению, спокойствию.

Важно следовать простым правилам обустройства алтаря от экспертов в области фэн-шуй. Это поможет вам правильно расположить его в своем доме.

Правила фэн-шуй

Расположение алтаря. Первое, о чем следует помнить, — это правильное расположение вашего места для связи со Вселенной и Богом. В фэн-шуй есть восемь основных секторов дома. За духовность отвечает северо-восточный сектор. Многие эксперты говорят, что можно располагать алтарь на севере или востоке, если в северо-восточном секторе нет такой возможности.

Алтарь должен стоять как можно дальше от входной двери. Это важно, так как потоки энергии рядом с дверью не такие спокойные, как в глубине комнаты. Сама комната может быть любых размеров — тут ограничений нет.

Лучше всего алтарь располагать чуть ниже уровня груди. Во-первых, так удобнее, а во-вторых, на уровне плеча и груди у людей наблюдается самая большая концентрация положительных энергетических потоков.

Алтарный стол или полка должны быть придвинуты к стене и иметь скругленные углы. Это обязательное условие, так как острые углы негативно сказываются на энергетике пространства.

Алтарный стол или полка должны быть красивыми. Вы должны вложить в создание алтаря душу и средства. Не хорошо, когда роль алтаря выполняют обычные пластиковые полки или самый дешевый стол.

Стол должен быть покрыт красной тканью. Этот цвет привлекает наибольшее количество позитивной энергии из космоса. Можно использоваться также ткань золотистого цвета или белого.

Можно украшать алтарь цветами, но только живыми. Как только они начнут вянуть, их необходимо выбросить и по желанию заменить на новые.

Также очень важно, чтобы это место содержалось в полной чистоте. Необходимо постоянно протирать пыль, менять ткань, цветы, убираться вокруг алтаря и так далее. Это священное место, поэтому его важность максимальна.

Иконы и образы должны стоять как можно выше. Можно даже повесить их на стену, но так, чтобы их было видно снизу, когда вы сидите или стоите на коленях.

Скройте алтарь от лишних глаз. Приводить людей к своему алтарю не стоит. Это место — только ваше и ничье больше. Чужая энергетика негативно может отразиться на связи с божественным началом и Вселенной.

На алтаре не должно быть никаких лишних предметов. На полку или стол нельзя ставить ничего постороннего. Там должны быть только иконы, фигурки святых или Будды, цветы, церковные или обычные свечи и прочая религиозная и духовная атрибутика.