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Как присниться возлюбленному

Как присниться возлюбленному

Когда нам кто-то снится, это формирует мощную связь. Во сне все происходит как в реальности: мозг и сознание не видят никаких различий. Если вы приснитесь возлюбленному, он с большей вероятностью влюбится в вас или привяжется к вам сильнее.


Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о том, как встретиться с человеком во сне, настроив с ним канал связи. Настало время ознакомиться с еще двумя обрядами, которые помогут это сделать.

Обряд с фотографией

Распечатайте фотографию мужчины, который вам нравится или с которым вы уже встречаетесь. В Полнолуние или в Новолуние положите данную фотографию под подушку, произнеся заговор: «В ночи к тебе приду, двери отворю, любовь и страсть тебе я подарю. Увидишь это да меня полюбишь. Руки ко мне протянешь, к сердцу к моему подступишь».

В эту же ночь мужчина увидит вас во сне. Вероятность будет не стопроцентная, но крайне высокая. Если вы приснитесь ему, то в нем могут зародиться чувства. Если чувства уже есть, он влюбится в вас еще сильнее. Этот ритуал можно считать приворотным.

Обряд с зеркалами


Если вы были в доме у мужчины и знаете, что в комнате, где он спит, есть зеркало, значит, этот ритуал для вас. Вам потребуется два зеркала. В полночь выключите свет, зажгите свечу.

Одно зеркало поставьте перед собой, а другое держите в руках и попытайтесь в отражении того, которое стоит перед вами, увидеть то зеркало, которое вы держите в руках. Произнесите: «Портал, откройся. Хочу войти к нему домой, нарушив его покой». После этого через зеркала начнут посылаться ваши энергетические потоки в его дом. Эксперты в области эзотерики считают, что зеркала связаны и могут открывать порталы в любые места, где есть другие зеркала.

Когда вы откроете такой портал в комнату к мужчине, закройте глаза и произнесите заговор: «С тобой я рядом, с тобой навеки. В голове твоей мысли текут, словно реки. Я в них вклинюсь и духом прикинусь. В голову проникну и во сне тебе привижусь». Этот ритуал очень мощный, и, скорее всего, в эту же ночь мужчина вас увидит во сне.

Говорят, что даже в том случае, если вы думаете о мужчине, он вас может встретить в своих сновидениях. Сила мысли порой мощнее любых ритуалов и любой магии. Если ваша любовь идет от чистого сердца, он точно ее почувствует.

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По материалам: dailyhoro.ru

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