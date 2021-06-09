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Киев: Запад "тормозит" вступление Украины в НАТО, чтобы не раздражать Россию

Киев: Запад "тормозит" вступление Украины в НАТО, чтобы не раздражать Россию

На Украине заявили, что Запад намеренно не дает официальному Киеву план действий по членству в НАТО, преследуя цель не раздражать Россию. Такой позиции придерживается вице-премьер Ольга Стефанишина.

Как сообщают украинские СМИ, она заявила, что украинцев пустят в Альянс, когда в России сменится руководство.

Если мы говорим о наших партнерах — и я говорю не только о США, а также о Франции, Италии, Германии, — то никто не хочет раздражать Россию. И мы часто слышим, что только когда сменится руководство России, тогда Украина услышит ответ.

По словам политика, Западу следует "принимать реальность" и понимать необходимость "защищаться от агрессора". Она записала в заслуги Украины перед НАТО укрепление южного фланга Альянса (не имеющего сейчас стратегии).

"Мы говорим о стратегии на 10 лет и странах, которые поддерживают политику открытых дверей и поддерживают Украину и Грузию на этом пути. Поэтому это замечательный момент начать такую дискуссию", — призвала она.

Ruposters писал, что в бундестаге ранее с пониманием отнеслись к словам Владимира Путина о нежелании кормить Украину.

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По материалам: uposters.ru

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