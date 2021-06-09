Космический зонд NASA прислал первое за 20 лет фото одного из спутников Юпитера - Ганимеда

Вадим Карасев

Космический аппарат "Юнона" несколько дней назад приблизился к Ганимеду, спутнику Юпитера и сделал его детальные снимки. Зонд пролетел на рекордном малом за последние 20 лет расстоянии от этого небесного тела - всего около 1000 км.

Спутник был сфотографирован инструментом JunoCam в видимом свете с зелёным фильтром. NASA получит этот снимок с другими фильтрами и соберет цветное изображение. Его разрешение составит около 1 км на пиксель.

Ученые исследуют полученные фотографии и сравнят их с аналогичными из предыдущих миссий. Астрофизиков интересуют изменения в особенностях поверхности, которые могли произойти за 20 лет с момента последней съемки Ганимеда.

"Обычно, во время таких облетов космическими аппаратами небесных тел, все происходит довольно быстро, каждая секунда на счету", — сказала руководитель миссии "Юнона" Мэтт Джонсон из Лаборатории реактивного движения NASA.

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