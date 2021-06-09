Кудрявый парень! Билли Айлиш целуется на свидании

Анастасия Иванова

Билли Айлиш (Billie Eilish) предпочитает скрывать свою личную жизнь. В интервью исполнительница рассказывает лишь про прошлые свои отношения, никак не комментируя настоящие чувства. Несмотря на это, в Сети уже разгадали, кто является избранником Айлиш.

Уже несколько месяцев ходят слухи, что у Билли появился возлюбленный. И это – актер Мэтью Тайлер (Matthew Tyler). В начале этого года артистов сняли вместе в одной из кофеин в Санта-Барбаре. После этого поклонники Айлиш начали расследования. Они заметили, что на аккаунт Мэтью подписаны брат Билли и даже ее мама. Сомнений не осталось – Тайлер встречается с певицей. И вот на днях появились новые снимки их свидания.

В интернет просочились милые кадры с прогулки Билли и Мэтью. Очевидцы отмечали, что артисты обнимались, целовались и много смеялись. Пока возлюбленные официально не объявляли себя парой. Одни поклонники просят папарацци не вмешиваться в личную жизнь популярной певицы, а другие вовсе не одобряют избранника Айлиш. Они считают, что Мэтью слишком стар для нее. Ведь ему 29 лет, а Билли только исполнилось 19 лет.

«Если они пока не раскрыли свои чувства, значит они не хотят это делать. Хватит вмешиваться», «Охомутал молоденькую», «Разницу в возрасте видели?» – негодуют пользователи сети.

IS HE BALDING??? pic.twitter.com/hUZetARRNr — julie loves ray | RAY DAY | 55 (@billiesdrup) June 6, 2021

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