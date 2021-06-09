Марина Зудина рассказала о дочери Павла Табакова, которую он скрывал год

Вадим Карасев

Только позавчера стало известно, что у 25-летнего Павла Табакова есть дочь. Целых 10 месяцев девочку, которую назвали Мия, родителям удалось скрывать. Но теперь, когда тайное стало явным, звездному семейству, Павлу и его матери, 55-летней Марине Зудиной, приходится, пусть и дозированно, делиться информацией с журналистами.





Марина Зудина

Рождение ребенка — это чудо. Дети даются тогда, когда они должны родиться, я уверена. Мои дети рождены в любви, поэтому у них все складывается так, как должно складываться,

— поделилась новоявленная бабушка Марина Зудина на пресс-показе третьего сезона сериала "Содержанки". В проекте Марина сыграла одну из главных ролей.





Марина Зудина

Журналисты не могли отпустить актрису без ответов на актуальные и острые вопросы по поводу неожиданно объявившегося ребенка.

У нас дружеские отношения с детьми. Надеюсь, внучка будет называть меня по имени,

— лаконично ответила актриса.

Между тем в сети судачат о том, что Павел не живет с ни дочкой, ни с ее мамой, однако материально им помогает. Говорят, что они живут в квартире на Патриарших. Еще журналисты раскопали, что со стороны мамы Мии есть бабушка Елена, и оба семейства в прекрасных отношениях.





Марина Зудина

Мать ребенка, 26-летняя актриса Софья Синицына, как и Павел, пока не дает комментариев журналистам. Софья даже закрыла свой инстаграм, в котором в числе прочего опубликованы фотографии дочери.

С Павлом, сыном популярного актера Олега Табакова, она познакомилась на съемках драмы "Как я стал..." в 2017 году.





Павел Табаков