Нателла Крапивина: «Дава – извращенец и моральный род»

Алексей Вольцев

Перепалка между экс-продюсером Лободы и Филиппом Киркоровым набирает обороты. После едких комментариев короля эстрады Нателла Крапивина не стала молчать.

Накануне девушка в пух и прах раскритиковала выход Филиппа Киркорова и Давида Манукяна на премии «Муз-ТВ». Крапивиной, как и многим зрителям, не понравилось, что взрослые мужчины играли «свадьбу» и изображали возлюбленных. Продюсер заявила, что в былые времена таких мужчин на Кавказе «пускали на шашлыки». Саму премию она назвала «цирком уродов». В ответ Киркоров произнес резкий диалог. Сегодня настала очередь вновь отвечать Крапивиной.

У себя в Instagram девушка записала трехминутное послание, в котором заявила, что никогда плохо не высказывалась о ЛГБТ. В результате ее скандальный комментарий адресован не геям, а Даве. Таким образом девушка опустила Давида Манукяна, назвав его извращенцем, моральны уродом и паразитом, который утверждается за счет Филиппа.

«Да, мой комментарий был резким — и я им не горжусь. Но он направлен не в адрес геев, а в адрес бесталанных людей, которых вы, Филипп Бедросович, постоянно продвигаете. Тех, кто на 15 секунд стать мужем Бузовой, а потом на 15 в жену Киркорова», — начала свое обращение Крапивина.

В конце обращения Нателла отметила, что не собиралась никого оскорблять. Девушка лишь подметила во что превратился российский шоу-бизнес.

«Я рада, что вы комфортно чувствуете себя в этом цирке уродов. Вашими угрозами уже никого не удивишь», – закончила Нателла свой монолог.

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