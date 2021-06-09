Нателла Крапивина рассказала о том, правда ли встречается с Лободой: «Я могла бы…»

Алексей Вольцев

После скандала Нателла Крапивиной и Филиппа Киркорова в сети начали задаваться вопросом, почему продюсер Светланы Лободы так остро отреагировала на легкий флирт, используемый в качестве пиар-хода Филиппом и его другом Давидом Манукяном, если сама она откровенно заявляла в интервью Ксении Собчак, что является пансексуалом — «человеком, который влюбляется в первую очередь в душу, а не в гендерный признак».

В связи с разгорающимся скандалом публика заинтересовалась личной жизнью Крапивиной: действительно ли ее со Светой связывало что-то большее, чем дружба? На этот вопрос Нателла отвечала в рамках программы «Осторожно, Собчак», однако, зрители шоу посчитали, что звезда дала объяснение лишь «косвенно». Она не стала отрицать, что Лобода — это ее родственная душа, однако о романах с женщинами предпочла высказаться в целом, не заостряя внимание на конкретной персоне.

«Я не хочу тебе врать, я очень свободный человек. Возможно, я могла бы жить так, как мне хочется, жить с разными людьми разных полов, в этом смысле я абсолютно свободна. Но мое воспитание и моя национальная принадлежность очень многого меня в этой жизни… не то чтобы лишает, но это моя судьба, и я живу так, как живу», — объяснила продюсер свою позицию, намекнув на то, что любовь с представительницей женского пола не является для нее запретной темой.

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