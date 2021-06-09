Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нателла Крапивина рассказала о том, правда ли встречается с Лободой: «Я могла бы…»

После скандала Нателла Крапивиной и Филиппа Киркорова в сети начали задаваться вопросом, почему продюсер Светланы Лободы так остро отреагировала на легкий флирт, используемый в качестве пиар-хода Филиппом и его другом Давидом Манукяном, если сама она откровенно заявляла в интервью Ксении Собчак, что является пансексуалом — «человеком, который влюбляется в первую очередь в душу, а не в гендерный признак».

В связи с разгорающимся скандалом публика заинтересовалась личной жизнью Крапивиной: действительно ли ее со Светой связывало что-то большее, чем дружба? На этот вопрос Нателла отвечала в рамках программы «Осторожно, Собчак», однако, зрители шоу посчитали, что звезда дала объяснение лишь «косвенно». Она не стала отрицать, что Лобода — это ее родственная душа, однако о романах с женщинами предпочла высказаться в целом, не заостряя внимание на конкретной персоне.

«Я не хочу тебе врать, я очень свободный человек. Возможно, я могла бы жить так, как мне хочется, жить с разными людьми разных полов, в этом смысле я абсолютно свободна. Но мое воспитание и моя национальная принадлежность очень многого меня в этой жизни… не то чтобы лишает, но это моя судьба, и я живу так, как живу», — объяснила продюсер свою позицию, намекнув на то, что любовь с представительницей женского пола не является для нее запретной темой.

[media=https://www.instagram.com/p/CP3gTnkM9Dy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Нателла Крапивина рассказала о том, правда ли встречается с Лободой: «Я могла бы…» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

«Электронный нос» определит токсичный газ всего по 30 молекулам
«Электронный нос» определит токсичный газ всего по 30 молекулам
В правительстве одобрили запрет на выгул животных детьми
В правительстве одобрили запрет на выгул животных детьми
Шины для автомобилей Aurus будет поставлять компания Kama Tyres
Шины для автомобилей Aurus будет поставлять компания Kama Tyres
Доказательства того, что у Ви и Чонгука отношения: «Чонгук в эйфории, когда Ви прикасается к нему»
Доказательства того, что у Ви и Чонгука отношения: «Чонгук в эйфории,
Блогера Хованского задержали по подозрению в призывах к терроризму
Блогера Хованского задержали по подозрению в призывах к терроризму
Выбираем пластик для 3D принтера
Выбираем пластик для 3D принтера
ЕГЭ-2021: как проходит экзаменационная кампания?
ЕГЭ-2021: как проходит экзаменационная кампания?
В столице наградили победителей городских турниров по шахматам и шашкам
В столице наградили победителей городских турниров по шахматам и
Модная битва: Рита Ора против Яны Рудковской
Модная битва: Рита Ора против Яны Рудковской
10 признаков того, что в вас преобладает энергия высоких вибраций
10 признаков того, что в вас преобладает энергия высоких вибраций
Его жизнь была под угрозой. Что известно об операции Намджуна на сердце?
Его жизнь была под угрозой. Что известно об операции Намджуна на
Рособрнадзор не планирует отказываться от досрочного этапа сдачи ЕГЭ
Рособрнадзор не планирует отказываться от досрочного этапа сдачи ЕГЭ

Топ на сегодня

В проекте «Взаимообучение городов» приняли участие свыше 130 тысяч педагогов России
В проекте «Взаимообучение городов» приняли участие свыше 130 тысяч
Макрон получил пощечину от мужчины на улице
Макрон получил пощечину от мужчины на улице
Действенный обряд на похудение
Действенный обряд на похудение
В «Орлёнке» проходит смена, участники которой занимаются практическими подводными исследованиями
В «Орлёнке» проходит смена, участники которой занимаются
В Китае стадо диких слонов уже три месяца идет на север по неизвестной причине
В Китае стадо диких слонов уже три месяца идет на север по

Еще по теме

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина переживает перед концертом в “Крокусе”
Продюсер Нателла Крапивина рассказала о ссорах со Светланой Лободой
Продюсер Лободы о Киркорове и Даве: «На Кавказе таких расчленяли»
Нателла Крапивина об отношениях со Светланой Лободой и своей пансексуальности: "Мы могли разойтись, но Света оказалась умнее"