Недостатки людей по месяцу рождения

Вадим Карасев

Каждый человек обладает сильными и слабыми сторонами характера. Они зависят не только от воспитания, но и от месяца рождения. Эксперты предлагают познакомиться с недостатками людей, рожденных в определенные месяцы, чтобы искоренить свои слабые стороны.

Определить свои сильные и слабые стороны можно с помощью нумерологического расчета, в котором используется полная дата рождения. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать об основных недостатках по месяцу рождения, чтобы начать работу со своими слабостями и стать успешнее.

Январь

К недостаткам людей, рожденных в январе, относят излишнее упрямство и нежелание искать компромиссные решения. Их отличает любовь к переменам, поэтому начатое дело может быть заброшено в угоду новым увлечениям. Январские люди чувствительны и часто долго восстанавливаются после пережитых потрясений.

Февраль

Рожденные в феврале часто «витают в облаках», строят иллюзии, не имеющие ничего общего с реальностью. Их отличает любовь к свободе, и когда кто-то пытается ее ограничить, февральские люди могут проявить агрессию. К недостаткам рожденных в последнем месяце зимы относят и неумение распоряжаться деньгами.

Март

Мартовских людей отличает раздражительность, которая копится длительное время, и может выплеснуться потоком негатива. Присуща им и любовь к красивой жизни. Это зачастую сопровождается неумением распределять средства, из-за чего они часто оказываются в затруднительном положении.

Апрель

Апрель богат на личности, недостатком которых можно назвать чрезмерную прямолинейность, из-за которой эти люди часто остаются непонятыми. Люди апреля упрямы, что также можно отнести к недостаткам, а также отличаются неумением определять границы личного пространства.

Май

В мае рождаются личности с сильным характером, недостаток которых заключается в неумении идти на уступки. Их отличает любовь к контролю и неумение сдерживать эмоциональные порывы. К слабым сторонам майских людей относят и частые перемены в настроении.

Июнь

В июне рождаются люди, склонные к сентиментальности. Они ранимы и обидчивы, что накладывает отпечаток на их поведение. К недостаткам можно отнести и неумение выстраивать стратегию: люди июня редко планируют, нередко обрекая себя на неудачи из-за недальновидности.

Июль

Июльских людей отличает щедрость, которая порой играет с ними злую шутку из-за неумения отказать манипуляторам. В их характере присутствует раздражительность, которая мешает при новых знакомствах, а также доверчивость, из-за которой также страдают люди июля.

Август

Августовские люди отличаются слабым самоконтролем и часто идут на поводу эмоций, а не голоса разума. Их недостаток заключается и в неумении принимать критику, даже если она объективна. Люди августа по своей натуре мечтательны и порой забывают о цели, строя замки из песка в своем воображении.

Сентябрь

Люди, рожденные в сентябре, часто торопятся, делая неверные и поспешные выводы. Они упрямы и нередко эгоистичны в своих желаниях. К недостаткам причисляют и излишнюю любовь к командованию, когда сентябрьские люди могут перегнуть палку, не замечая того, что обижают окружающих.

Октябрь

Октябрьских людей отличает любовь к приукрашиванию, и такая безобидная ложь не красит их в глазах окружения. К недостаткам октябрьских людей относят и неумение контролировать эмоции, что зачастую ведет к мелким проблемам и неурядицам как в отношениях с близкими, так и в деловой среде.

Ноябрь

Ноябрь богат на людей темпераментных и эмоциональных, и такие черты характера не всегда хороши в общении. Недостаток людей, рожденных в ноябре, — неумение вовремя остановиться во время выяснения отношений, что может привести к серьезным конфликтам и длительным ссорам.

Декабрь

Декабрьские люди отличаются желанием успеть все и сразу, и эта спешка нередко подводит их в ответственные моменты. К недостаткам относят и стремление к идеалу во всем. Отличает декабрьских людей обидчивость, ведь простить обиду и забыть они смогут лишь после искренних извинений и раскаяния.