Педагогическое образование и портрет современного преподавателя обсудили на форуме в РГПУ имени А.И. Герцена

Лидия Мартынова

В Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена завершился Педагогический форум Российского профессорского собрания «Университет в эпоху педагогических новаций». В нём приняли участие около 450 человек, информирует Минпросвещения России.

«Для сохранения и приумножения авторитета российского педагога в новых, «цифровых» реалиях важно, чтобы в системе образования оперативно появлялись те новшества, которые могут сделать лучше как процессы обучения детей, так и подготовку научно-педагогических кадров», – сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов, приветствуя участников мероприятия.

По его словам, темы форума затрагивают многие актуальные вопросы – от возможностей цифрового образования до воспитательной работы и формирования надпрофессиональных компетенций учеников.

На форуме обсуждались социальная миссия современного университета, портрет современного преподавателя, подготовка педагогических и управленческих кадров для сферы образования.

Педагогический форум Российского профессорского собрания «Университет в эпоху педагогических новаций» проходил 7–9 июня в Санкт-Петербурге. В форуме приняли участие руководители и представители органов законодательной и исполнительной власти, научного, ректорского и академического корпуса, государственные и общественные деятели.