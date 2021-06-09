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Порядок проведения финальных испытаний конкурса «Воспитатель года России» будет скорректирован

Порядок проведения финальных испытаний конкурса «Воспитатель года России» будет скорректирован

Изменения в порядке проведения финала конкурса «Воспитатель года России» коснутся двух очных испытаний – «Мастер-класс» и «Ток-шоу», остальные этапы будут проводиться так же, как и раньше. Соответствующее решение приняли члены оргкомитета конкурса «Воспитатель года России», информирует Минпросвещения России.

Финал профессионального состязания в 2021 году запланирован на сентябрь-октябрь, он включает как заочные, так и очные туры. Очный этап пройдет в Краснодарском крае в начале октября.

«Мы сделаем всё для того, чтобы конкурс прошёл на самом высоком уровне. Уверен, что Сочи станет великолепной площадкой для конкурсных мероприятий», – отметил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Председатель Общероссийского Профсоюза образования Галина Меркулова подчеркнула, что конкурс постоянно совершенствуется, а все профессиональные испытания соответствуют актуальным требованиям времени.

На первом испытании заочного тура воспитатели представят своё интернет-портфолио, на втором – видеоролик-самопрезентацию «Я – педагог».

«Видеоролики – визитные карточки конкурсантов – планируется разместить в открытом доступе, в социальных сетях, что позволит широкой общественности познакомиться с воспитателями страны, обратить внимание на важность и значимость профессии педагога дошкольного образования», – уточнил директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов.

В ходе очного тура конкурсантов ждут несколько испытаний. Два из них – «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми» – пройдут в традиционном формате, а порядок проведения «Мастер-класса» и «Ток-шоу» будет скорректирован.

Итоговая версия порядка проведения конкурса будет размещена на официальном сайте Минпросвещения России и официальном сайте конкурса «Воспитатель года России».

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

В 2020 году победителем стала воспитатель детского сада № 41 муниципального образования Тимашёвский район Краснодарского края Анастасия Быстрюкова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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