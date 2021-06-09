Позволяет вытирать об себя ноги: жена Ивана Абрамова защитила мужа-сексиста

Лидия Мартынова

Последние дни активно обсуждается интервью комика Ивана Абрамова, которое вышло три месяца назад. В нем Иван заявил, что дал жене срок год после родов, чтобы она пришла в форму. В противном случае он изменит отношение к ней.

Сразу после этого моралисты начали защищать бедную супругу Абрамова Эльвиру. Правда, не учли, что ей живется довольно комфортно, и она не считает мужа сексистом и женоненавистником, как о нем теперь говорят в светских кругах.

«Я тоже набирала вес во время беременности. И никто не говорил, что часики тикают. Не надо делать из него тирана! Да, он считает, что через год можно прийти в форму. Он же это хотел донести. Я тоже считаю, что можно», – заявила Эльвира. Женщина напомнила, что Иван в детстве был очень полным мальчиком, поэтому у него могли развиться комплексы, из-за чего он теперь так высказывается.

Кстати, больше всех разозлилась из-за слов Ивана, кажется, Рита Дакота, которая комментирует практически все, что происходит в шоу-бизнесе. Она в очередной раз вспомнила и пожаловалась публике, как ее унижал бывший муж после родов, так как она поправилась.

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