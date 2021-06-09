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Проведя 24 тысячи лет в сибирской вечной мерзлоте, коловратки остались живы и способны размножаться

Проведя 24 тысячи лет в сибирской вечной мерзлоте, коловратки остались живы и способны размножаться

Ученые обнаружили, что коловратки, извлеченные из вечной мерзлоты в Северо-Восточной Сибири, оказались живыми и способными размножаться, несмотря на то, что они, по данным радиоуглеродного датирования, были замороженными в течение 24 тысяч лет. Это самый продолжительный зарегистрированный случай выживания коловраток в замороженном состоянии.

Коловратки — особый тип беспозвоночных животных, который ранее причисляли к первичнополостным червям. Живут они преимущественно в пресной воде, но также встречаются во влажной почве, песке, среди мха. Коловраткам принадлежит рекорд минимального размера среди многоклеточных животных (Ascomorpha minima, около 40 микрон), а наиболее крупные коловратки не превышают двух миллиметров в длину. Характерной чертой строения коловраток служат расположенные рядами реснички («коловращательный аппарат»), колебания которых напоминают вращение колеса. Реснички служат для передвижения коловраток, а также создают водоворот, который втягивает пищу — бактерий, протистов, более мелких коловраток — в ротовое отверстие.

Возрожденные из вечной мерзлоты коловратки принадлежат к семейству Bdelloidea, которое насчитывает 450 современных видов. Как и другие коловратки, представители этого семейства способны переживать неблагоприятные условия (засуха, отсутствие пищи), впадая в анабиоз. Примечательной характеристикой этого семейства является исключительно партеногенетическое размножение, которое, судя по палеонтологическим находкам, присуще этим коловраткам уже более 25 миллионов лет. По морфологическим и молекулярным маркерам обнаруженная в вечной мерзлоте коловратка принадлежит к роду Adineta и близка современному виду Adineta vaga, найденному ранее в Бельгии.

По словам одного из авторов работы, сотрудника лаборатории криологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения в Пущино Стаса Малавина, коловратки, обнаруженные в вечной мерзлоте, были ровесниками шерстистых носорогов. Ученые пока не представляют полностью биологических механизмов, позволяющих коловраткам успешно пережить столь длительное замораживание. «Результат этой статьи — скорее вопросы, чем ответы», — говорит Стас Малавин.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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По материалам: polit.ru

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