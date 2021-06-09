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Росгвардии предлагают дать право оцеплять объекты при незаконном проникновении

Росгвардии предлагают дать право оцеплять объекты при незаконном проникновении

01:17  Автор: Дмитрий Гончарук


Законопроект: № 1111864-7



Национальная гвардия сможет оцеплять территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них. Такой законопроект значится в повестке заседания Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 9 июня, опубликованной на сайте палаты.

Изменения предлагаются в статью 13 закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».

Авторы законопроекта, депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв и Александр Хинштейн поясняют, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов. Кроме того, сотрудники ведомства обеспечивают безопасность акватории Керченского пролива, Крымского моста, электросетевого энергомоста в Крым и магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым».

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По их мнению, отсутствие у Росгвардии полномочий блокировать территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения создаёт реальную угрозу безопасности охраняемых объектов, в том числе путем совершения терактов, диверсий и иных актов незаконного вмешательства, которые могут иметь тяжкие последствия и нести угрозу для населения.

В 2018-2019 годах войска национальной гвардии пресекли 142 попытки незаконного проникновения на охраняемые объекты.

В первом чтении законопроект принят 19 мая.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#терроризм

Ещё материалы: Василий Пискарев , Александр Хинштейн


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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