Росгвардии предлагают дать право оцеплять объекты при незаконном проникновении
01:17 Автор: Дмитрий Гончарук
Законопроект: № 1111864-7
Национальная гвардия сможет оцеплять территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них. Такой законопроект значится в повестке заседания Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 9 июня, опубликованной на сайте палаты.
Изменения предлагаются в статью 13 закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».
Авторы законопроекта, депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв и Александр Хинштейн поясняют, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов. Кроме того, сотрудники ведомства обеспечивают безопасность акватории Керченского пролива, Крымского моста, электросетевого энергомоста в Крым и магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым».
Военные городки Росгвардии освободили от оплаты услуг ЖКХ
По их мнению, отсутствие у Росгвардии полномочий блокировать территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения создаёт реальную угрозу безопасности охраняемых объектов, в том числе путем совершения терактов, диверсий и иных актов незаконного вмешательства, которые могут иметь тяжкие последствия и нести угрозу для населения.
В 2018-2019 годах войска национальной гвардии пресекли 142 попытки незаконного проникновения на охраняемые объекты.
В первом чтении законопроект принят 19 мая.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.
#терроризм
Ещё материалы: Василий Пискарев , Александр Хинштейн