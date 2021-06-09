Рособрнадзор намерен создать ресурс «Мои успехи» – Анзор Музаев

Анастасия Иванова

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки намерена создать ресурс «Мои успехи», который будет аккумулировать достижения школьника и формировать его цифровой портрет, который вузы при зачислении смогут учитывать наравне с результатами единого государственного экзамена и олимпиад, сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС.

«Пока этот концепт обсуждается с Министерством просвещения РФ и специалистами. <…> Понятно, что он наберет обороты не в ближайший год-два, но где-то к 2030 году мы можем к нему прийти», – сообщил Анзор Музаев.

Он отметил, что отменять ЕГЭ при этом не планируется.

«ЕГЭ критикуют за то, что он безальтернативен. Мы хотим сделать иной путь для школьника. Да, он более длинный. Это не один экзамен в 3,5 часа, хотя и к экзамену надо тоже 11 лет готовиться. Эта процедура может начинаться с четвертого класса. И вот эта копилка достижений выпускника сможет сформировать портрет абитуриента, позволит выбирать: приведет к колоссальной несправедливости. Должен быть трезвый подход. Самое трудное – чтобы результаты ЕГЭ и результаты по внеучебной деятельности были равнозначными и валидными. Здесь предстоит долгая и тяжелая работа, как это все связать», – уточнил Анзор Музаев.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.