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Рособрнадзор не планирует отказываться от досрочного этапа сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор не планирует отказываться от досрочного этапа сдачи ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не планирует отказываться от досрочного этапа сдачи единого государственного экзамена, заявил глава ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС.

«Пандемия пройдет, и мы в рамках действующих порядков будем работать. У нас будет весна для сдачи ЕГЭ, у нас будет сентябрь, у нас будет основной период. А проводить еще какие-то дополнительные периоды смысла нет», – сообщил Анзор Музаев.

Он также отметил, что введение дополнительных сроков сдачи ЕГЭ нецелесообразно, поскольку нет запроса со стороны общества.

«Мы несколько лет назад провели такой эксперимент и всем желающим дали право на сдачу русского языка и географии. Из 85 субъектов на два предмета заявилось не больше ста человек. Это неоправданная история, потому что регионы тратят на это большие ресурсы, а школы отрываются от занятий», – добавил глава ведомства.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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