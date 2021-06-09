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С украинскими водительскими правами можно будет ездить в ОАЭ

С украинскими водительскими правами можно будет ездить в ОАЭ
Кабинет Министров утвердил Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.

Это постановление было принято на заседании правительства.

«Проект акта предлагает утвердить меморандум, устанавливающий обязательства сторон признавать и обменивать национальные удостоверения водителя на основе принципа взаимности», - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что 14 февраля 2021 года в Абу-Даби был заключен меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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