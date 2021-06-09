С украинскими водительскими правами можно будет ездить в ОАЭ
Сегодня, 18:00 Анастасия Иванова
Кабинет Министров утвердил Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.
Это постановление было принято на заседании правительства.
«Проект акта предлагает утвердить меморандум, устанавливающий обязательства сторон признавать и обменивать национальные удостоверения водителя на основе принципа взаимности», - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что 14 февраля 2021 года в Абу-Даби был заключен меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.
По материалам: gogetnews.info