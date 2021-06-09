Шины для автомобилей Aurus будет поставлять компания Kama Tyres

Роман Иванов

Как сообщает информационное агентство «Коммерсант», шины для автомобилей Aurus будет изготавливать компания Kama Tyres, входящая в состав крупнейшего российского концерна «Татнефть».

По заявлению производителя запланировано изготовление трех типоразмеров шин 255/55R20 для машин премиум класса массой в 3,5 т. В заявленных типах шин указано, что потребителям будет представлены зимние обычные (без шипов), летние и зимние шипованные шины.

Данная разработка предназначена исключительно для престижных автомобилей премиум класса – Aurus. Особенностью новых шин от Kama Tyres является максимально комфортное передвижение, так как предполагается, что в автомобилях данной марки будут разъезжать исключительно чиновники высшего ранга, дипломаты и первые руководители страны.

Производители делают акцент на максимальном снижении уровня шума при движении по любому покрытию, повышенные характеристики управляемости, а также 100% контроль движения автомобиля в любых, даже неблагоприятных погодных условиях.

За основу протектора автомобильных шин для российских Аурис взята разработка отечественной компании ООО «Соллерс Форд», которая является дочерним предприятием американского Ford. Каким образом Kama Tyres добилась получения прототипа и согласовала авторские права, неизвестно, но информация просочилась в СМИ по источникам информационного агентства «Ъ-Казань».

В настоящее время началось серийное производство легковых седанов Aurus Senat в комплектации «Люкс» на территории Особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Полностью автоматизированная линия производства способна выпускать примерно 350 автомобилей в год. Число машин может меняться, в зависимости от комплектации и модификации.

Большая часть престижных автомобилей (порядка 70-80%) будет отпущена на экспорт. Несколько стран Ближнего Востока и Северной Африки уже изъявили желание приобрести эксклюзивные автомобили Aurus.

Напомним, что автомобили Аурис существуют в виде прототипов – престижного седана с маркировкой «Сенат», лимузина Senat, внедорожника повышенной проходимости и комфорта «Комендант» (Komendant) и минивена «Арсенал». Кстати, на базе Arsenal запланировано выпустить модификацию парадного кабриолета для массовых торжественных мероприятий.