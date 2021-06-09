«Токсины» — в новом сингле KAYA рассказала о неугасаемой страсти в отношениях.

Лидия Мартынова

У любителей музыкального направления dance-pop появился отличный повод для того, чтобы обновить свой плейлист в преддверии лета. Певица KAYA выпустила новый трек под названием «Токсины».

«Это не очередная история о чувствах с бабочками в животе, — заявляет Кая, — это трек о ранящей, прожигающей насквозь, болезненной и токсичной любви, в которой легко потеряться и сложно найти выход».

Песня рассказывает о кипящих страстях между мужчиной и женщиной и о том, как легко оказаться «бессильной» перед властью человека, к которому испытываешь сильное чувство. Привычный танцевальный бит не убавил лиричности, напротив, широко раскрыл кричащие эмоции исполнительницы: от задумчивого куплета до взрывного припева.

«Когда я записывала трек, я хотела передать чувство любви до изнеможения, испепеляющего накала между двумя людьми. Строчка «Прожигаешь тихий взгляд и моё сердце в коме снова» разжигает огонь страсти прямо с первого куплета». Работа над песней велась в течение двух месяцев.

Ксения отмечает, что каждый раз переживала эти яркие чувства заново. Это позволило ей максимально точно передать своё состояние: «Твои токсины остались во мне навсегда». Трек подарит взрывные эмоции, в которых вам обязательно захочется чувственно раствориться на танцполе.

Стоит напомнить, что в России KAYA в числе первых запела в стиле энергичного поп-латино, сделав это своей визитной карточкой. Однако в новом треке «Токсины» певица решилась на эксперименты в звучании, а также оказалась особенно откровенной со слушателями.

Послушать, оценить и обсудить сингл вы можете в официальной группе Kсении ВКонтакте: https://vk.com/kaya_offi или в её Instagram: @kaya_offi.

[media=https://www.instagram.com/p/CPZ_vFxBnNU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение «Токсины» — в новом сингле KAYA рассказала о неугасаемой страсти в отношениях. появились сначала на POPCAKE.