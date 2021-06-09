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Учёный назвал неопределённой ситуацию с коронавирусом в России

Учёный назвал неопределённой ситуацию с коронавирусом в России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


17:02  Автор: Иван Рощепий



Повышение числа случаев заражения коронавирусом за сутки на тысячу ещё не волна, но тем не менее ситуация с инфекцией в России становится всё неопределённее. Об этом «360» заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

За последние сутки в России зафиксировали 10 407 инфицированных — это максимум с начала марта. При этом заболеваемость неуклонно растёт с начала лета, хотя в Роспотребнадзоре заявляют, что Россия сейчас не находится на пороге нового подъёма.

«Повышение на тысячу — это ещё не волна, это может пойти вниз, но, в общем-то, ситуация у нас достаточно неопределённая, потому что народ сейчас страх потерял. Люди устали от этой пандемии: маски не носят, не избегают мест, где много людей», — сказал Альтштейн.

Эксперт пояснил, что «волна» — понятие относительное. Но если беспечность населения сохранится, то вполне можно ожидать повышения уровня заболеваемости, добавил учёный.

Он также заверил, что вакцинация — это единственный путь к победе над коронавирусом.


#здоровье


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По материалам: pnp.ru

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