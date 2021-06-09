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УлГПУ им. И.Н. Ульянова объявляет набор учащихся в профильные психолого-педагогические классы

УлГПУ им. И.Н. Ульянова объявляет набор учащихся в профильные психолого-педагогические классы

Ульяновский государственный педагогический университет имени  И.Н. Ульянова объявляет   набор учащихся в профильные классы психолого-педагогической направленности на 2021/22 учебный год, сообщает пресс-служба вуза.

Профильные классы открываются в Губернаторском лицее № 101 при УлГПУ (8-й, 9-й, 10-й, 11-й классы), а также в Карсунском районе Ульяновской области: Карсунская средняя школа (10-й класс) и Языковская средняя школа (10-й класс).

Классы открываются с целью создания системы непрерывного специализированного образования, ориентированного на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся,   развитие их способностей, а также осуществления профессиональной ориентации  школьников на освоение педагогических профессий, формирования у них устойчивого интереса к педагогике и психологии, представления о профессии учителя как о престижном, почетном и крайне важном в современном обществе деле. 

Обучение будет проводиться на бюджетной (бесплатной) основе в соответствии с ФГОС среднего общего образования. Предполагается также использование авторских учебных программ, разработанных преподавателями педагогического университета. 

Преимущественное право при зачислении в профильные классы УлГПУ имеют победители и призеры открытой университетской олимпиады школьников «Симбирский уникум», организуемой университетом.

# Интересное / Общество
По материалам: edu.ru

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