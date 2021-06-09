Ужас! Ксения Собчак публично опозорила Юлию Волкову

Анастасия Иванова

Журналистка поймала депутата на незнании главного закона.

Юлия Волкова недавно заявила о том, что идет в политику. Она пыталась избраться в Государственную Думу от Ивановской области, но проиграла предварительные праймериз. В интервью Ксении Собчак Юлия рассказала о том, почему решила заняться политикой и ответила на каверзные вопросы журналистки.

Правда, Волкова дала понять, что не до конца погрузилась в сферу, в которой хочет работать. Собчак обманула ее, спросив про закон Димы Яковлева, чем опозорила певицу. Оказалось, что Волкова не знает, что это за закон.

«Это закон о том, что нельзя играть в футбол в маленьких городах на тех площадках, где рядом есть проезжая часть», – заявила Собчак. Волкова поверила Ксении и согласилась с этим законом. Она считает, что детям нельзя играть в футбол около дороги.

Напомним, что закон долгое время обсуждался в России и получал огромное количество негативных комментариев. Из-за него граждане США не могут усыновлять детей-сирот в России. Такой закон приняли после смерти мальчика Димы Яковлева из-за халатности приемных родителей.

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