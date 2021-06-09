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В Иркутской области 53 педагога признаны победителями по программе «Земский учитель»

В Иркутской области 53 педагога признаны победителями по программе «Земский учитель»

В Иркутской области 53 педагога признаны победителями по программе «Земский учитель», сообщает Министерство образования Иркутской области.

По словам главы ведомства Максима Парфенова, победителями признаны учителя не только из Иркутской области, а также из ряда субъектов Российской Федерации: Забайкальского, Приморского, Хабаровского, Красноярского краев, Республики Тыва, а также Кемеровской, Саратовской, Мурманской, Тюменской, Амурской областей.

Уточняется, что больше всего среди них учителей английского языка – 15 человек. Не менее востребованы оказались учителя математики и русского языка – 12 и 8 педагогов соответственно.

Победителей конкурсного отбора программы «Земский учитель» ждут в 28 муниципальных образованиях Приангарья – от самых отдаленных, таких как Бодайбинский, Усть-Кутский, Киренский районы, до сравнительно близких к областному центру Усольского, Иркутского, Шелеховского районов.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

# Общество
По материалам: edu.ru

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