В Израиле обнаружили куриное яйцо возрастом около тысячи лет
Сегодня, 19:10 Лидия Мартынова
В израильском городе Явне, неподалеку от Тель-Авива, археоологи обнаружили древнее яйцо. Несмотря на возраст свыше тsсячи лет оно оказалось целым. Об этом сообщили в Управление древностей Израиля.
Кроме этого, археологи также обнаружили три костяные куклы исламского периода, которыми, вероятно, играли дети тысячу лет назад.
"Фрагменты яичной скорлупы находили и ранее, например, в Граде Давида, в Кейсарии и Аполлонии, но из-за хрупкости яичной скорлупы почти не сохранились целые куриные яйца. Даже на мировом уровне это чрезвычайно редкая находка", - отметил доктор Ли Перри-Галь.
После того, как была обнаружена эта находка, раскопки начали вести с помощью гидроэжекторов - сильных подводных помп.
Некоторые археологи утверждают, что артефакт сохранился благодаря тому, что был в колодце со сточными водами.
Однако, узнать, как оно туда попало, в Управлении не надеются.
По материалам: gogetnews.info