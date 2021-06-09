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В Израиле обнаружили куриное яйцо возрастом около тысячи лет

В Израиле обнаружили куриное яйцо возрастом около тысячи лет
В израильском городе Явне, неподалеку от Тель-Авива, археоологи обнаружили древнее яйцо. Несмотря на возраст свыше тsсячи лет оно оказалось целым. Об этом сообщили в Управление древностей Израиля.

Кроме этого, археологи также обнаружили три костяные куклы исламского периода, которыми, вероятно, играли дети тысячу лет назад.

"Фрагменты яичной скорлупы находили и ранее, например, в Граде Давида, в Кейсарии и Аполлонии, но из-за хрупкости яичной скорлупы почти не сохранились целые куриные яйца. Даже на мировом уровне это чрезвычайно редкая находка", - отметил доктор Ли Перри-Галь.
После того, как была обнаружена эта находка, раскопки начали вести с помощью гидроэжекторов - сильных подводных помп.

Некоторые археологи утверждают, что артефакт сохранился благодаря тому, что был в колодце со сточными водами.

Однако, узнать, как оно туда попало, в Управлении не надеются.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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