В Кировском лицее естественных наук откроется школьный «Кванториум»

Лидия Мартынова

В Кировском лицее естественных наук откроется школьный «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Кировской области.

На закупку оборудования направлен 21 миллион рублей.

Директор лицея Алексей Ветров сообщил, что под создание технопарка будут переоборудованы пять классов.

«У школьных «Кванториумов» есть особенность – они максимально приближены к общему образованию. Поэтому в лицее откроются современные классы с дополнительным оборудованием по профилям химии, физики, биологии, экологии, а также класс робототехники. Заниматься на базе новых классов смогут не только лицеисты, но и ребята из других школ Кирова. Контракты на поставки оборудования заключены – в лицей поступят профессиональные 3D-принтеры, три интерактивных комплекса, лабораторное оборудование и реактивы», – сообщил Алексей Ветров.

Первый заместитель председателя Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отметил, что до 2023 года в регионе планируется открытие еще двух школьных технопарков. На базе каких образовательных организаций они откроются, сейчас определяет Министерство образования региона.

«Важно учесть самый главный принцип: «Кванториум» должен быть максимально доступен всем детям, желающим обучаться по программам технической и естественно-научной направленности. Поэтому в приоритете те населенные пункты, где школьные технопарки смогут обеспечить максимальный охват учащихся. С момента открытия в «Кванториумах» Кировской области прошли обучение более 5,5 тысячи школьников, охвачены различными мероприятиями детских технопарков 34 тысячи учащихся Кировской области. И эти цифры говорят о том, что система развития инженерных компетенций школьников востребована в регионе», – сказал Дмитрий Курдюмов.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.